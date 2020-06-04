Половина соцучреждений Ставрополья подключились к программе долговременного ухода

04.06.2020, 16:08, Новости дня

Половина учреждений социального обслуживания Ставропольского края подключились к реализации программы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Об этом сообщили в четверг в краевом управлении по информационной политике.

Система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, включающая сбалансированное социальное обслуживание на дому и в стационарах, начала внедряться в 2018 году в шести пилотных регионах РФ. С 2019 года она была включена в федеральный проект «Старшее поколение», еще шесть субъектов стали пилотными площадками. На всей территории РФ система долговременного ухода должна заработать в 2024 году, передает ТАСС.

«Проект по оказанию долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами Ставропольский край реализует в пилотном порядке с 2019 года. В него сегодня включены 24 социальных учреждения – это около половины соцучреждений края. Работа по внедрению системы долговременного ухода не приостанавливается и в период введенных в крае ограничений», говорится в сообщении.

Услуги по долговременному уходу в Ставропольском крае на сегодняшний день получают около 9 тыс. человек. Для социальных учреждений было закуплено 486 единиц медицинского и более 3 тыс. единиц реабилитационного оборудования. Помощь в рамках проекта получают также и родственники пожилых людей – «Школа по уходу» в период пандемии была переведена в дистанционный режим.

«Режим ограничений внес в нашу работу некоторые коррективы. Так, пока приостановлена деятельность групп дневного пребывания для граждан пожилого возраста, страдающих когнитивными расстройствами, которые у нас созданы на базе 12 центров соцобслуживания, <…> после отмены ограничительных мер все группы дневного пребывания возобновят свою работу», приводятся в сообщении слова министра труда и соцзащиты населения края Ивана Ульянченко.

Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов. Проект «Старшее поколение» предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме, приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей.

Ранее сообщалось, что в Якутии число приемных семей, где ухаживают за пожилыми, планируют увеличить с 211 до 250 по национальному проекту «Демография».