Золотовалютные резервы РФ сократились за неделю

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04.06.2020, 16:08, Новости дня

Золотовалютные резервы РФ по состоянию на 29 мая 2020 года сократились на 0,2% (или на 1,4 млрд долларов) по сравнению с 22 мая – до 563,9 млрд долларов, говорится в материалах Банка РФ

Снижение произошло «вследствие отрицательной переоценки и продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке», передает ТАСС.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет 500 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что золотовалютные резервы РФ в период с 15 по 22 мая 2020 года выросли на 0,4% (или на 2,4 млрд долларов) и составили 565,3 млрд долларов.



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