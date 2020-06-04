Чернокожие дети с COVID-19 более подвержены схожему с “Кавасаки” синдрому – ученые

04.06.2020, 15:55, Разное



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Врачи из Франции опубликовали результаты ретроспективного исследования данных детей, которые с 27 апреля по 11 мая были госпитализированы в больницы Парижа с мультивоспалительным синдромом – речь идет о 21 случае. Признаки этого синдрома похожи на редчайшую болезнь Кавасаки и, судя по всему, ассоциированы с COVID-19.

Исследователи заявили, что порядка 57% маленьких пациентов были африканского происхождения. Только 14% госпитализированных детей имели хотя бы одного родителя из Азии, в то время как именно дети азиатского происхождения больше других подвержены болезни Кавасаки. Медики сделали вывод, что мультивоспалительный синдром у детей скорее всего не имеет отношения к этой болезни и может быть вызван генетическими либо иммунными факторами. Исследователи предупредили что полученные данные могут указывать на то, что в основной группе риска находятся дети африканского происхождения.

В США, где только в Нью-Йорке зарегистрировано 145 случаев мультивоспалительного синдрома у детей, нет данных о расовой или этнической принадлежности маленьких пациентов. Однако известно, что большинство случаев тяжелого течения и смертей от COVID-19 в Америке приходятся на афроамериканскую общину. Врачи считают, что ключевую роль в этом играют социальные факторы — большая доля чернокожего населения живет в бедности и не имеет доступа к качественной медицине. Однако в выборке детей с мультивоспалительным синдромом в Париже не было семей, которые живут в плохих социальных условиях.

«Мы призываем врачей первичной и неотложной помощи проявлять большую бдительность, особенно в странах с высокой долей чернокожего населения и повышенным риском распространения инфекции», – пишут исследователи.

Они также указали на то, что со слов родителей все заболевшие дети с середины марта соблюдали карантинные меры, не ходили в школу и не собирались группами. Девять из них имели симптомы острого респираторного заболевания примерно за 45 дней до появления мультивоспалительного синдрома. Только у одного ребенка были выявлены симптомы COVID-19, у 38% был положительный тест на коронавирус, и 90% из них имели антитела IgG.

Эти данные совпадают с сообщениями о выявлении мультивоспалительного синдрома у детей в странах, где пик эпидемии COVID-19 случился месяц-полтора назад.

«Такая задержка между пиком распространения SARS-CoV-2 и проявлением мультивоспалительного синдрома у детей указывает на то, что вероятно, это опосредованное постинфекционное проявление коронавируса. Весьма вероятно, что будут новые сообщения о подобных случаях из тех стран, которые проходят или недавно прошли пик заболеваемости», – сообщила доктор медицины Мэри Бет Сон (Mary Beth Son) из Бостонской детской больницы (Boston Children’s Hospital).