В мире: Кто заплатит за гигантский ущерб от беспорядков в Америке

04.06.2020, 15:53, Новости дня

Продолжающиеся в США беспорядки нанесли американскому бизнесу и инфраструктуре беспрецедентный ущерб – по крайней мере, по сравнению с большинством прежних подобных событий в Америке. О каких суммах потерь может идти речь, кто покроет все эти грандиозные убытки и какими будут последствия происходящего для всей экономики США?

Текущие американские беспорядки по своим финансовым последствиям могут быть сопоставимы с массовыми протестами, происходившими в Лос-Анджелесе в 1992 году. Именно те случаи насилия и мародерства до недавнего времени были самыми дорогостоящими для американского бизнеса и общества, сообщило 2 июня профессиональное издание американских страховщиков Claims Journal.

Тогда массовые беспорядки начались после аналогичного инцидента (избиения полицейскими чернокожего Родни Кинга) и за шесть дней нанесли ущерб в размере 775 млн долларов, что в пересчете на сегодняшнюю покупательную способность американской валюты составляет 1,42 млрд долларов. Однако весной 1992 года события разворачивались главным образом только в агломерации Лос-Анджелеса – теперь же погромы и столкновения с правоохранителями развернулись по меньшей мере в 25 крупных городах США.

По состоянию на 1 июня масштаб ущерба еще не был оценен. Однако Claims Journal приводит ряд свидетельств, подтверждающих, что он будет очень серьезным. В частности, в Питтсбурге местное управление общественной безопасности сообщило о 50 поврежденных предприятиях и зданиях в центре города, такое же количество пострадавших компаний было зафиксировано в Сиэтле. В Чикаго бизнес-ассоциация Loop Alliance сообщила по меньшей мере о 45 пострадавших объектах недвижимости в центре. В городе Мэдисон (штат Висконсин) ущерб нанесен 75 предприятиям, некоторые из них были разграблены.

Основной удар пришелся по американским предприятиям малого и микробизнеса – магазинам, ресторанам, заведениям бытового обслуживания и т. д. Для их владельцев, судя по сообщениям американской прессы, размер убытков оценивается десятками тысяч долларов.

Например, газета Denver Post описывает историю владельца обувного магазина по имени Зак Монкс. Он узнал о том, что его заведение грабят, в два часа ночи 30 мая по сигналу от охранной компании – полиция на месте событий так и не появилась. Всего за неделю до этого Монкс открыл свой магазин после снятия карантинных ограничений, и за каких-то несколько минут вломившиеся в витрину 30-40 человек вынесли или уничтожили имущество на 25 тысяч долларов. Джим Илг, еще один житель Денвера, рассказал, что восстановить разбитые стекла в хостеле, где он работает менеджером, обойдется в 20 тысяч долларов, и эти расходы не будут покрыты страховой компанией. Подобных потерпевших в городе десятки.

Понесли серьезный, порой невосполнимый ущерб и владельцы более крупных бизнесов. К примеру, в Миннеаполисе на третий день протестов был сожжен дотла строящийся жилой комплекс Midtown Corner на 190 квартир. Как информирует деловой портал Миннеаполиса Twin Cities Business, на строительные работы по этому проекту планировалось потратить 30 млн долларов. Руководство Миннеаполиса, добавляет издание, ничего не смогло сказать о том, какой ущерб нанесен бизнесу и общественным зданиям.

Похожую позицию заняли и власти Атланты, информирует местное новостное издание AJC. Как отметил представитель администрации штата Джорджия, для оценки ущерба страховыми компаниями потребуется несколько недель. Тем не менее группа активистов района Бакхед уже подсчитала, что участники беспорядков, разгромившие улицу Пичтри-роуд на протяжении четырех с половиной миль, нанесли ущерб для недвижимости в 10-15 млн долларов. И это не считая разграбленного имущества.

Страховая катастрофа

Юристы пока воздерживаются от детальных оценок ущерба, поскольку относят нынешние беспорядки к категории «длящихся событий». Точные цифры будут после того, как все закончится, и за дело возьмутся адвокаты потерпевших и страховых компаний. Исходя из предыдущих случаев массовых протестов в США, «разбор полетов» будет беспрецедентным.

До недавнего времени самым знаменитым по своему влиянию на умы событием в этой серии были протесты 1968 года, спровоцированные войной во Вьетнаме и убийством чернокожего проповедника Мартина Лютера Кинга. Массовые беспорядки охватили около ста городов США, но, как подсчитал в дальнейшем американский Институт страховой информации, ущерб от них в трех ключевых центрах протестов – Балтиморе, Чикаго и Нью-Йорке – составил всего 231 млн долларов в сегодняшних ценах. Для сравнения: ураган Харви, который в 2017 году накрыл юго-восточную часть Техаса, причинил ущерб в 20 млрд долларов.

И все же первые оценки нынешних беспорядков со стороны страховщиков уже прозвучали. На минувших выходных известная американская компания Verisk, занимающаяся анализом данных и оценкой рисков, объявила бунты Джорджа Флойда катастрофическим событием, что означает допущение ущерба в размере более 25 млн долларов. Том Йохансмейер, глава клиентской службы Verisk по работе с недвижимостью, сообщил, что последним случаем, когда его компания признавала гражданские беспорядки катастрофическим событием, были протесты в Балтиморе в 2015 году.

Для лучшего понимания масштаба ущерба, добавил Йохансмейер, стоит обратиться к последствиям прошлогодних беспорядков в Чили. Тогда застрахованный ущерб составил 2 млрд долларов, причем треть требований поступила от нескольких крупных торговых сетей. В США, добавил представитель страхового бизнеса, ущерб от гражданских беспорядков в целом укладывается в риски в пределах 100 млн долларов. Однако если добавить к этому требования крупных компаний, выходящие за рамки подобных страховых сумм, то возникают гораздо большие объемы потенциальных компенсаций.

Последняя ремарка напоминает о том, что одним из первых эпизодов протестов было разграбление супермаркета сети Target в Миннеаполисе. В ответ сеть объявила о закрытии нескольких десятков своих точек, аналогичное решение приняло и руководство крупнейшей торговой компании США Walmart. За ними последовали десятки владельцев американских магазинов и ресторанов, многие из которых совсем недавно открылись после коронавирусного локдауна.

Представитель Института страховой информации отметил Claims Journal, что гражданские беспорядки являются страховыми событиями, наступление которых предусмотрено практически в любом страховом полисе для владельцев бизнеса. Товары, похищенные мародерами, тоже покрываются страховкой.

Кроме того, по данным института, около 40% малых и средних компаний США также защищены страховкой от временного прекращения деятельности. Даже если бизнес был закрыт или функционировал в ограниченном режиме из-за коронавируса, большинство страховых компаний будут определять его выпадающие доходы, исходя из годовой оценки выручки.

Тем не менее уже сейчас возникают сомнения в том, что весь ущерб американского бизнеса будет компенсирован. «Никто, кроме страховщиков в порядке частных споров, убытки для потерпевших возмещать не будет, при этом страховщики будут в максимальной степени искать поводы не заплатить компенсации», – считает политолог-американист Алексей Черняев. По его словам, в период коронавирусного карантина часть собственников бизнеса не оплачивали страховки, так что на возмещение явно смогут претендовать не все.

Большинство компаний смогут положиться на страховку, получив компенсацию за большую часть ущерба, сообщила Washington Post аналитик компании Forrester Сухарита Кодали. Аналитик GlobalData Retail Нил Сондерс полагает, что воздействие массовых беспорядков будет менее ощутимым для крупных компаний наподобие Apple и Target, поскольку у них есть время на закрытие и ремонт своих торговых точек. Однако для небольших бизнесов, добавил эксперт, страховых компенсаций может оказаться недостаточно для выживания: «В обычные времена бизнес, вероятно, преодолел бы эти трудности без особых усилий. Но сразу после коронавируса эти события произвели опустошительный эффект».

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