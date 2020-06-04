 

Путин дал поручение по завершению газификации регионов

04.06.2020, 15:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству поэтапно завершить газификацию регионов к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей, сообщили в Кремле.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при участии ПАО «Газпром» и других заинтересованных организаций данной сферы деятельности обеспечить: поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей на основе актуализации и утверждения региональных программ», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Доклад поручено подготовить до 1 октября 2020 года, далее – один раз в квартал. Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин, главы регионов и глава Газпрома Алексей Миллер.

2 марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила закрепить базовые положения и условия подключения населения к газу законодательно. Она предложила в том числе разработать механизм формирования цены на подключение с учетом финансовых возможностей людей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Россия сняла санкции с двух украинских бизнесменов

08.04 / Трансплантолог Каабак дал прогноз по пандемии коронавируса

22.05 / Доля бессимптомных больных в России растет, но пик эпидемии “удалось срезать”

29.04 / Грузия отзовет посла на Украине в случае назначения Саакашвили на любую должность

01.06 / Портал “Усыновите.Ru” отмечает 15-летие

31.03 / Коронавирус начал убивать политическую жизнь. Одна из партий временно остановила деятельность

15.04 / Американский врач – вакцину от коронавируса разработают в течение полутора лет, но даже такой срок будет рекордным

31.03 / Администрация Трампа снижает стандарты пробега автомобилей, установленные при Обаме

21.04 / Видео: Американцы протестуют против карантина

27.03 / Список возможных лекарств от COVID-19 расширили

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска