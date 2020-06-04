Водителя в Москве лишили прав за «бесконтактное» ДТП

04.06.2020, 15:48, Новости дня

Суд лишил автомобильных прав водителя, который спровоцировал аварию между другими машинами, однако сам никого не задел и покинул место ДТП, сообщили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

Мировой судья лишил водителя прав на один год и два месяца по факту оставления места ДТП. Водитель попытался оспорить это решение, но не смог – Лефортовский суд Москвы признал его законным, передает РИА «Новости».

Суд сослался на правовую позицию Верховного суда России, согласно которой «к административной ответственности может быть привлечен водитель транспортного средства, допустивший нарушение требований ПДД, которое стало причиной ДТП с участием других транспортных средств и умышленно оставил место происшествия».

«Событие административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, установлены и доказаны на основании исследования перечисленных выше и иных доказательств, являющихся достаточными и согласующимися между собой», – отмечено в решении судьи.

По данным суда, водитель автомобиля KIA «подрезал девушку на джипе и резко затормозил перед ней, она была вынуждена перестроиться на крайне левую полосу и врезалась в другую машину».

При этом водитель присутствовал на месте ДТП, поговорил с пострадавшими, но на просьбу дождаться ГИБДД ответил отказом, ссылаясь на то, что у них нет права его задерживать. Однако обстоятельства аварии были зафиксированы видеорегистратором.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить уголовное наказание за нарушение ДТП, совершенное водителем без прав. В ведомстве ведется работа над законопроектом, согласно которому нарушителю-самоучке будет грозить до 15 лет лишения свободы.