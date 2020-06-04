Кендалл Дженнер встречается с баскетболистом Девином Букером и не только

04.06.2020, 15:46, Разное

Еще в апреле Кендалл Дженнер спровоцировала слухи о новом романе: 24-летняя модель была замечена на автомобильной прогулке с 23-летним защитником клуба Национальной баскетбольной ассоциации “Финикс Санз” Девином Букером. Если ранее инсайдеры уверяли, что эта парочка встретилась “случайно” и они “просто друзья”, то теперь источник Us Weekly сообщает, что Кендалл и Девин действительно встречаются, правда, пока между ними нет ничего серьезного:

Да, они встречаются, только о серьезных отношениях речь не идет. Она общается с несколькими парнями. Вокруг нее всегда крутится много молодых людей, просто безумие.

Кендалл Дженнер Девин БукерНапомним, в апреле папарацци сфотографировали Дженнер и Букера неподалеку от Аризоны, после небольшой остановки пара отправилась в город Седона на черном Maybach. В мае Дженнер прокатила Букера на своем Mercedes G-Wagon в Лос-Анджелесе. Инсайдеры портала TMZ уверяли, что Кендалл и Девин выглядели, как самая настоящая пара, но позднее информацию об их романе опроверг источник, вхожий в круг общения модели и спортсмена:

Девин – просто друг, он является частью ее близкого окружения. Они отправились в дорожное путешествие, чтобы развеяться.

Дженнер и Букер знакомы не первый год. В 2018 году они даже ходили на двойные свидания: модель тогда встречалась с баскетболистом Беном Симмонсом, а Девин – с Джордин Вудс, подругой Дженнер. О Дженнер и Симмонсе заговорили в марте 2018 года. Летом прошлого года появились слухи о расставании пары, основанные на рассказах инсайдеров, будто Кендалл устала быть в группе поддержки бойфренда и ездить за ним по городам. Но слухи оказались ложными, и в феврале папарацци запечатлели Кендалл и Бена вместе в Майами.

Кендалл Дженнер и Бен Симмонс