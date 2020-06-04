YouTube заблокировал ролик в поддержку поправок к Конституции, в котором россиян пугали семьей геев

04.06.2020, 15:42, Новости дня

Видеосервис YouTube заблокировал агитационный ролик Федерального агентства новостей “Почему поправки к Конституции России – это важно” за дискриминационные высказывания. Сервис решил, что ролик нарушает правила, которые обязаны соблюдать все пользователи, размещающие на нем свой контент.

Ролик остается доступным на странице ФАН в соцсети “ВКонтакте”.

В ролике, который был выпущен несколько дней назад, пара молодых россиян-геев усыновляет мальчика. На мужчин, забирающих ребенка, неодобрительно смотрят работники детдома.

“Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны – голосуй за поправки в Конституцию”, – говорит голос за кадром. В ролике в этот момент появляется призыв голосовать за путинскую поправку в 72-ю статью Конституции, которая закрепляет понятие семьи в РФ исключительно как союза мужчины и женщины.

Актер Александр Филимоненко, который сыграл гея в этом ролике, уже заявил, что​ собирается ​голосовать против поправки, в поддержку которой снялся. Российский дизайнер Артемий Лебедев, который снялся в ролике телеканала RT также в поддержку путинских поправок, на следующий день после его выхода тоже призвал не участвовать в голосовании.

РИА ФАН входит в медиагруппу “Патриот”, которую возглавляет бизнесмен Евгений Пригожин, также известный как “повар” президента Владимира Путина. Цель медиагруппы, по ее собственному заявлению, – “максимальное распространение информации о происходящих в России событиях для создания благоприятного информационного пространства, направленного на развитие страны”.

В медиагруппе после выхода ролика заявили, что “смысл данного видео не в агитации против гомосексуалистов, как пытаются показать некоторые представители оппозиции”.

Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет 1 июля. В их числе “обнуление” сроков Владимира Путина (поправка позволит ему оставаться у власти до 2036 года), закрепление статуса русского языка как “языка государствообразующего народа”, определение брака как союза мужчины и женщины, запрет “фальсификации истории” и другие.

Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех.

В 2018 году во время выборов президента России в Сети появился вирусный ролик, в котором герой, не желавший идти на выборы, увидел во сне будущее страны с высокой инфляцией, полицейскими-афроамериканцами, геями на передержке в семьях и пионерами в школах.