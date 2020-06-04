 

На Алтае подростки жестоко избили сверстника

04.06.2020, 15:30, Новости дня

Следственный комитет по Алтайскому краю начал проверку после размещения в Сети видео, на котором 13-летний подросток подвергается физическому насилию со стороны сверстников, сообщили в региональном ведомстве.

«Предварительно установлено, что инцидент с избиением произошел вечером 2 июня текущего года в городе Камень-на-Оби. Группа несовершеннолетних мальчиков избивает сверстника по голове и лицу, в том числе и ногами», – говорится на сайте ведомства.

Следователи изучат обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

По данным местных СМИ, избитому подросту 13 лет, его воспитывает опекун. После избиения мальчик находится в больнице с сотрясением мозга, также у него начались проблемы с почками. 

Кроме того, отмечается, что обидчики подростка состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее в Ижевске суд приговорил к двум годам тюрьмы школьницу, которая избивала сверстниц и вымогала деньги у ребенка. 



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