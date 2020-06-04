В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
04.06.2020, 15:30, Новости дня
В Москве и Подмосковье из-за грозы, сильного дождя и ветра объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщил Гидрометцентр.
«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый – погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», – сообщается на сайте Гидрометцентра.
Предупреждение о дожде и ветре действует до 12.00 6 июня, о потенциально опасной погоде из-за грозы – до 00.00 6 июня.
Отмечается, что возможен ветер с порывами 17 метров в секунду.
Ранее москвичам дали прогноз о приходе настоящего лета.
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