В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

04.06.2020, 15:30, Новости дня

В Москве и Подмосковье из-за грозы, сильного дождя и ветра объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщил Гидрометцентр.

«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый – погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», – сообщается на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение о дожде и ветре действует до 12.00 6 июня, о потенциально опасной погоде из-за грозы – до 00.00 6 июня.

Отмечается, что возможен ветер с порывами 17 метров в секунду.

Ранее москвичам дали прогноз о приходе настоящего лета.