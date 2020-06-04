Борис Джонсон призвал к новой эре сотрудничества после пандемии

04.06.2020, 15:30, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал на открытии третьего Глобального саммита по вакцинам, который Соединенное Королевства проводит в режиме видеоконференции, начать новую эру сотрудничества в области здравоохранения.

Основная цель мероприятия, в котором по видеосвязи должны принять участие главы 35 государств и правительств, – сбор средств на финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) на период с 2021 по 2025 год. К саммиту приковано особенно пристальное внимание из-за ситуации с коронавирусом, передает ТАСС.

«Я призываю вас присоединиться к нам, усилить этот альянс, который спасает жизни людей и начать эру нового сотрудничества в области здравоохранения, что, по моему мнению, является сегодня первоочередной совместной целью на нашем веку», – сказал Джонсон.

Он напомнил, что Великобритания в течение пяти лет перечислит на нужды альянса 1,65 млрд фунтов (2,07 млрд долларов).

Британский премьер призвал остальные страны помочь GAVI выполнить цель предстоящего мероприятия и собрать по меньшей мере дополнительные 7,4 млрд долларов, чтобы защитить следующее поколение с помощью вакцин и уменьшить неравенство между странами в плане обеспеченности лекарственными препаратами.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции в случае успеха клинических испытаний можно будет начать осенью, так как работа над вакциной идет полным ходом.

Кроме того, министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что в июне должны начаться клинические исследования первых вакцин от коронавируса компаний «Биокад» и «Генериум».