 

«На Луну она хочет только с мамой»: Дочь Бородиной и Омарова честно ответила на провокационный вопрос отца

04.06.2020, 15:30, Разное

Младшая наследница российской телеведущей Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова своим честным ответом на провокационный вопрос отца расстроила его. Если придется лететь на Луну с одним из родителей, она выберет маму.
Недавно в социальных сетях Курбан Омаров опубликовал видео, где в шутку задал дочери вопрос, ответ наследницы отца не порадовал. Он спросил, кого из родителей девочка выберет, если мама неожиданно улетит на Луну, а он останется жить на Земле. Теона ответила с детской непосредственностью: «Я с мамой отправлюсь на Луну или останусь с Марусей».

39-летний Омаров признался, что ответ застал его врасплох, так как 4-летняя Теона всегда говорила, что любит папу больше всех. Наследница не воспринимает родителей по отдельности, вот почему согласилась жить с отцом, если он с семьёй тоже окажется на Луне, информирует ГлобалМСК.ру.

Трогательная видеозапись вызвала оживленную дискуссию в Instagram-аккаунте бизнесмена, фолловеры отметили, что девочка вся в маму с чувством юмора на 200% и посоветовали отцу набраться терпения: «Дочки любят пап сильнее, однозначно, только в старшем возрасте!».



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