Обама поддержал протестующих в США и призвал к реформе полиции

04.06.2020, 15:28, Новости дня

Экс-президент Соединённых Штатов Барак Обама поддержал мирные протесты против расового неравенства, которые последовали после гибели Джорджа Флойда. В своём первом официальном комментарии с начала беспорядков бывший глава государства осудил применение силы по отношению к манифестантам и призвал перейти к активному реформированию органов правопорядка, пишет The New York Times.



Reuters

Барак Обама поддержал мирных протестующих, требующих реформы полиции, пишет The New York Times. Его комментарий во время виртуального круглого стола стал первым официальным заявлением бывшего президента США после убийства Джорджа Флойда, спровоцировавшего массовые беспорядки по всей стране.

Как рассказывает издание, Обама оценил действия манифестантов гораздо более оптимистично, чем президент Трамп и Белый дом: по его словам, лишь «крошечный» процент вёл себя агрессивно. Также первый темнокожий президент напомнил, что Соединённые Штаты были рождены во время протеста в результате Американской революции. «Каждый шаг вперёд в этой стране, каждое расширение свобод, каждое выражение наших глубочайших идеалов завоёвывалось с помощью усилий, которые делали статус кво неудобным, — заявил Обама. — И нам всем стоит быть благодарными тем людям, которые хотят мирным, организованным способом… менять мир к лучшему».

Экс-президент также призвал всех мэров Соединённых Штатов пересмотреть свою политику применения силы и активно заниматься реформой полиции, которая включает обязательную деэскалацию конфликтов, ограничение на стрельбу по движущемуся транспорту, своевременный доклад о случаях насилия и запрет на некоторые способы задержания подозреваемых. Как отметил Обама, в Нью-Йорке и Чикаго уже согласили принять эти меры, а другие города, в том числе Атланта, последовали их примеру. В то же время бывший глава государства подчеркнул, что, по его мнению, «подавляющее большинство» полицейских не являются сторонниками насилия, и предсказал, что многие из них в конце концов поддержат реформы, несмотря на оппозицию некоторых профсоюзов.

Оценивая глобальный смысл протестов, Барак Обама признал, что беспорядки после смерти Флойда «не сравнятся ни с чем, что он видел в своей жизни». Он выразил надежду, что они снова разбудят американцев, чтобы те объединились в борьбе за расовую справедливость.

Поддерживая протестующих, бывший лидер США ограничился вопросами полицейского произвола и расовым неравенством в получении медпомощи во время пандемии. Как часто бывает, Обама старался избежать битвы один на один со своим преемником, которая, как он думает, активизирует консервативный электорат президента и отодвинет на задний план его друга Джо Байдена — вероятного кандидата от Демократической партии. Поэтому экс-президент не нападал открыто на воинственные комментарии Трампа или его требование к руководству занять доминирующее положение над протестующими. Вместо этого Обама оптимистично заявил, что усилия по проведению реформы могли бы преодолеть политические разногласия. По словам бывшего главы государства, его воодушевляет то, что опросы демонстрируют широкую поддержку их требованиям, что делает текущие протесты более воодушевляющими, чем в 1960-х, пишет The New York Times.