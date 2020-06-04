В Новосибирской области ежедневно более 100 новых случаев коронавируса

04.06.2020, 15:20, Новости дня

За сутки коронавирус поразил 104 жителя Новосибирской области. По информации оперштаба, общее число инфицированных с начала пандемии в регионе составляет 3226 человек, из которых 191 — дети.

В настоящее время в реанимации остаются 75 пациентов, 27 — на аппарате ИВЛ. Столько же — 27 новосибирцев выписали за последние сутки из стационаров. В инфекционном отделении детской больницы лежат 67 ребенка.

В регионе сделано свыше 120 тысяч тестов на COVID-19, информирует ГТРК "Новосибирск". На карантине к сегодняшнему дню остаются более 2,3 тысяч человек.

Пополняется печальная статистика. В регионе зарегистрировано два новых смертных случая от коронавирусной инфекции. Жертвами стали две женщины — 34 и 59 лет. Всего вирус унес жизни 36 жителей региона.

Вместе с тем, в Минздраве области назвали условия, при которых возможно вновь открыть кафе и рестораны. По словам главы ведомства Константина Хальзова, все зависит от динамики распространения коронавируса в регионе. Только если коэффициент распространения не будет превышать единицу, заведения общественного питания можно будет открыть. При этом, такой показатель должен сохранятся в течение 4 дней.

По данным на среду, 3 июня, этот коэффициент в Новосибирской области равен 1.1. Каждый день в регионе заболевают коронавирусной инфекцией больше 100 человек.

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ГТРК "Новосибирск"