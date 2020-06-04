LEGO не будет рекламировать игрушки с полицейскими из-за беспорядков в США

04.06.2020, 15:20, Новости дня

Компания LEGO, известная на весь мир своим конструктором, отказалась от рекламы игрушек с полицейскими. Такое решение принято из-за протестов в США.

О намерении LEGO сообщает Toybook, ссылаясь на заявление пресс-службы компании и письмо маркетологам. Специалистов, распространяющих конструкторы, попросили удалить из списков продвижения более тридцати наборов, в которые входят полицейский участок, Белый дом, пожарная часть, патрульная машина и многое другое.

Представитель LEGO рассказал, что призыв к партнерам воздержаться от размещения рекламного контента с игрушками на полицейскую тематику является ответом на трагические события в США. Также компания выражает уважение акции #BlackOutTuesday.

Невзирая на ограничение рекламы наборов с полицейскими, конструкторы с представителями правоохранительных органов спокойно продаются в магазинах и на сайте компании.

Массовые протесты в защиту прав темнокожих начались в США. К ним присоединились и страны Европы. Митинги связаны со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, которого убил полицейский.