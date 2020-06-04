 

LEGO не будет рекламировать игрушки с полицейскими из-за беспорядков в США

04.06.2020, 15:20, Новости дня

Компания LEGO, известная на весь мир своим конструктором, отказалась от рекламы игрушек с полицейскими. Такое решение принято из-за протестов в США.

О намерении LEGO сообщает Toybook, ссылаясь на заявление пресс-службы компании и письмо маркетологам. Специалистов, распространяющих конструкторы, попросили удалить из списков продвижения более тридцати наборов, в которые входят полицейский участок, Белый дом, пожарная часть, патрульная машина и многое другое.

Представитель LEGO рассказал, что призыв к партнерам воздержаться от размещения рекламного контента с игрушками на полицейскую тематику является ответом на трагические события в США. Также компания выражает уважение акции #BlackOutTuesday.

Невзирая на ограничение рекламы наборов с полицейскими, конструкторы с представителями правоохранительных органов спокойно продаются в магазинах и на сайте компании.

Массовые протесты в защиту прав темнокожих начались в США. К ним присоединились и страны Европы. Митинги связаны со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, которого убил полицейский.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / В Германии ослабили ограничения социальных контактов

14.04 / Цена нефти впервые после заключения сделки ОПЕК+ упала ниже $30 за баррель

28.05 / В Петербурге продажи автомобилей снизились на 72% в апреле

28.05 / Forbes впервые с 2016 года опубликовал рейтинг 100 богатейших бизнесменов: Ахметов по-прежнему первый, Порошенко третий

17.05 / Медики опубликовали видео в защиту уволенного главврача армавирской больницы

23.04 / Кремль прокомментировал ситуацию вокруг Telegram

06.04 / Россияне назвали важнейшие из предлагаемых поправок в Конституцию

08.04 / Число зараженных коронавирусом в США превысило 400 тыс. человек

27.04 / В мире множатся слухи о причинах исчезновения Ким Чен Ына

09.04 / США будут задерживать экспорт товаров медицинского назначения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска