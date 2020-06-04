Антитела к коронавирусу формируются не у всех и не гарантируют защиту от заражения

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04.06.2020, 15:20, Новости дня

В Москве идет кампания по массовому тестированию на наличие антител к коронавирусу. Однако и этот анализ не всегда может показать, инфицирован человек или нет. Подробнее об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, клинический вирусолог, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Эксперт объяснил, что антитела в организме человека вырабатываются как ответ на инфекцию. В случае заражения коронавирусом вырабатываются характерные именно для этого вируса антитела. По их наличию в организме можно судить, заразился человек или нет, даже если он не демонстрирует симптомов COVID-19. Однако, по словам Викулова, у части людей эти антитела не вырабатываются.

"Один процент людей не отвечает на вакцинацию, не вырабатывает антитела, у них такие особенности генетики иммунной системы", – пояснил он. Часто так бывает как раз у тех, кто переносит вирус бессимптомно.

Помимо обычных антител у тех, кто перенес COVID-19, формируются вирус-нейтрализующие антитела. Они способны защищать организм от вируса в будущем. По словам профессора, в РФ сейчас регистрируется тест-система, которая будет определять именно этот показатель.

"К сожалению, у вируса есть очень много интересных и хитрых уловок. Он выделяет различные вещества, обманывающие иммунную систему, и это не позволяет его вовремя распознать, – рассказал Викулов. – Его эти уловки направлены на то, чтобы организм меньше вырабатывал антитела, чтобы иммунная память не развивалась".

На вопрос о том, нужно ли делать тест на антитела, если симптомов заболевания нет, врач ответил: "Да, нужно, потому что это даст вам и нам очень важную информацию, которая позволит более четко обозначить необходимые меры профилактики и понимание, насколько вы защищены".

Ранее заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова сообщила, что тестирование на антитела пользуется большой популярностью среди москвичей. По ее словам, соответствующий анализ можно сдать в 30 поликлиниках города, для записи работает электронная очередь.



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