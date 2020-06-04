Глава Удмуртии вылечился от коронавируса

04.06.2020, 15:16, Новости дня

Глава Удмуртии Александр Бречалов вылечился от коронавируса, сообщили в пресс-службе руководителя региона.

«Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с победителями праймериз «Единой России» сообщил о том, что выздоровел. Три теста показали отрицательный результат, врачи подтвердили, что он здоров», – приводит ТАСС сообщение.

В пресс-службе отметили, что болезнь проходила в легкой форме, поэтому глава Удмуртии продолжал работать в режиме полной самоизоляции.

О заболевании коронавирусом Бречалов сообщил 27 мая. По его словам, он примерно понимает, что контактировал с заболевшим человеком после 21 мая.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что его тест на коронавирус показал отрицательный результат после того, как инфекция была обнаружена у его первого заместителя Станислава Набоко.