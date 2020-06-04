 

В Кузбассе вернулись к работе ТЦ, парикмахерские и детсады

04.06.2020, 15:16, Новости дня

В Кемеровской области возобновляется работа торговых центров, парикмахерских, маникюрных салонов, а также веранд заведений общественного питания, соответствующее распоряжение подписал глава региона Сергей Цивилев.

«В Белово и Беловском муниципальном районе возобновляется деятельность объектов розничной торговли непродовольственными товарами; оказание парикмахерских, маникюрных и педикюрных услуг…ТРЦ работают во всех районах области. Предприятия общепита, кинозалы, детские игровые комнаты и развлекательные центры пока остаются закрытыми…работа общепита на открытом воздухе возобновлена во всех районах области», – говорится в сообщении в Telegram-канале главы Кузбасса.  

Детские сады в регионе с 8 июня переходят в штатный режим работы с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических требований. Детские лагеря начинают подготовку к работе в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора.

Кроме того, в Кузбассе возобновляется оказание услуг для индивидуальных занятий физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, кроме бань, саун, бассейнов.

Главы российских регионов лучше понимают ситуацию на местах и самостоятельно принимают решения о переходе на следующие этапы снятия ограничений, но в координации с федеральным центром, отметил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ в целом стабилизируется, распространение заболевания идет на спад, есть повод для осторожного оптимизма.



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