США готовят новые санкции в отношении “Северного потока – 2” – Bloomberg

04.06.2020, 15:10, Новости дня

Сенаторы США планируют внести законопроект, который расширит санкции против трубопровода “Северный поток – 2”. Об этом сообщает Bloomberg ссылаясь на проект документа, который есть в распоряжении у агентства.

В документе говорится, что введенные ранее санкции США относительно “Северного потока – 2”, будут распространены на всю деятельность, касающуюся прокладки труб и страхования. Ограничительные меры планируют распространить на компании, которые оказывают “услуги андеррайтинга, страхования или перестрахования” для судов, работающих на трубопроводе.

Кроме того, санкции хотят ввести против компаний, которые предоставляют услуги по дооснащению или дооборудованию судов-трубоукладчиков Nord Stream 2, а также против судов, которые будут работать в тандеме с трубоукладчиком.

По данным источника Bloomberg, способное достроить газопровод судно “Академик Черский” должно работать в связке с трубоукладочной баржей “Фортуна”, чтобы завершить строительство “Северного потока – 2”.

По словам одного из авторов инициативы, сенатора-республиканца от штата Техас Теда Круза, любой, кто участвует в реализации проекта компании-оператора Nord Stream 2 должен будет понимать, что “столкнется с серьезными и немедленными американскими санкциями”. Сенатор-демократ от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин заявила, что Россия при помощи “Северного потока — 2” будет иметь возможность “использовать в своих интересах страны – союзницы США”. Также она считает, что проект “угрожает энергетической независимости стран Европы”.

Как сообщает Reuters, санкции предлагают ввести и против против лиц, которые предоставляют портовые услуги для судов, участвующих в строительстве газопровода, а также средства для модернизации судов (в том числе сварочное оборудование).

2 июня сообщалось, что претендент на завершение строительства газопровода “Северный поток – 2”, судно “Академик Черский” сменило владельца, что могло позволить “Газпрому” избежать новых санкций США.

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает введение санкций против российских газопроводов “Турецкий поток” и “Северный поток – 2”. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству “Северного потока – 2” и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что для достройки газопровода Россия может использовать российское трубоукладочное судно “Академик Черский”. Оно было переброшено из дальневосточного порта Находка в Балтийское море. Сейчас трубоукладчик находится в территориальных водах Германии – в порту Мукран.

“Самарский теплоэнергетический имущественный фонд” еще в марте был в списке аффилированных юрлиц Газпрома. Учредителями фонда числились “Газпром теплоэнерго” и “Газпром межрегионгаз Самара”. По данным РБК, в конце марта СТИФ сменил прописку с Самары на Санкт-Петербург. Источник агентства в “Газпроме” заявил, что в компании считают “санкционные риски в связи с работой судна нивелированными”

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Готовность газопровода составляет 93%. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания дала разрешение только в 2019 году. Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск “Северного потока – 2” перенесли на конец 2020 года.