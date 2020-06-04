 

В России за сутки выявили 8831 случай COVID-19

04.06.2020, 15:10, Разное

Число заразившихся превысило 441 тысячу человек.

В РФ за последние сутки зафиксировали 8831 случай заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Общее число заболевших достигло 441 108 человек.

Прирост заболевших в Москве составил 1998 случаев. Самый маленький показатель с 17 апреля зафиксировали накануне: тогда за сутки в городе подтвердилось 1842 случая заражения коронавирусом.

Скончались за сутки по всей стране 169 пациентов с COVID-19. Минимальным прирост этого показателя за последнее время был 25 мая (92 умерших).

Число вылечившихся от коронавируса по РФ продолжает расти: за сутки это 8666 пациентов. Общее число выздоровевших за все время пандемии достигло 204 623 человек.

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В ряде регионов уже ослабляют ограничения, введенные из-за пандемии. В столице режим самоизоляции для жителей действует до 14 июня, совершать прогулки можно три раза в неделю в соответствии с графиком дома, но непродовольственные магазины и парки уже открыты.

В Татарстане решили перейти ко следующему этапу снятию ограничений и с 5 июня открыть спортцентры, храмы и бассейны при соблюдении ими требований по социальному дистанцированию. Регион находится на 18 месте по числу заболевших (3402 человека заразились, десять — скорнчались, 3130 — выздоровели).

Источник: Новая газета



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