 

Швеция изменила систему тестирования на коронавирус

04.06.2020, 15:08, Новости дня

Власти Швеции приняли решение начать бесплатно тестировать на коронавирус всех, у кого есть симптомы заболевания, сообщил министр финансов страны Пер Болунд.

«С настоящего момента все люди с симптомами смогут бесплатно сдать тест на COVID-19. В случае позитивного результата начнется работа по отслеживанию контактов заразившегося. Все расходы берет на себя государство независимо от того, входит человек в приоритетную группу или нет», – передает ее слова РИА «Новости».

Министр добавил, что на это выделено дополнительно 1 млрд крон  – около 100 млн евро.

До этого бесплатно тестировать на коронавирус могли только медиков и пациентов в тяжелом состоянии.

Накануне главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал, что в стране нужно было вводить карантин. По его словам, смертность от коронавируса оказалась слишком высокой.

Напомним, Швеция решила отказаться от карантина по COVID-2019, однако столкнулась с сильным экономическим спадом и ростом безработицы.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как Швеция «сыграла в рулетку» с коронавирусом.



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