 

Продажа смартфонов в России из-за пандемии COVID-19 сократилась на 1%

04.06.2020, 14:53, Разное

COVID-19 не смог навредить отечественному рынку смартфонов. Так, в РФ продажа «умных» телефонов во время коронавируса сократилась всего лишь на 1%, а вот итальянский рынок существенно пострадал от бушующей пандемии.
Согласно данным аналитической компании Counterpoint Technology Market Research, которая исследовала мировой рынок гаджетов за период коронавирусной пандемии, в Европе в первом квартале текущего года наблюдается падение смартфонов на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019, а в РФ продажи телефонов упали на 1%.

Как следует из отчёта Counterpoin, лидирует по антирейтингам Италия, в которой смартфоны покупали на 21% меньше в сравнении с 1 кварталом прошлого года. Картина по всей Европе практически одинаковая, на плаву во время пандемии смогли удержаться интернет-магазины, а территориальные понесли существенные потери в связи с закрытием торговых точек.

Эксперты отметили, что если анализировать и конец прошлого года, когда появился вирус COVID-19, то продажи европейского рынка сократились на 23 процента. Западная Европа пострадала на 9%, а Центральная пережила примерно 5% падения.

Была проведена оценка и среди производителей смартфонов, так, по статистике продаж компания Samsung является уверенным лидером, доля рынка – 29%, потеряв 2 процентных пункта по сравнению с 2019 годом, а Apple смогла увеличить рейтинги до 22%. Huawei замыкает тройку лидеров – 16 процентов (потеря составила 7%), информирует newinform.com.



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