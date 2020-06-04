Школьников при сдаче ЕГЭ предложили отгородить стеклянными перегородками

04.06.2020, 14:53, Новости дня

Школьников при сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут рассадить за парты со стеклянными перегородками, сообщила зампред комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

По ее словам, регионы рассматривают возможность создание я вокруг каждого ученика «среды безопасности».

«Как, например, в школах Шанхая, где после возобновления занятий установили стеклянные перегородки на партах», – сказала депутат «Парламентской газете».

Духанина добавила, что некоторые вопросы еще предстоит решить, в том числе по ограничению контактов между участниками ЕГЭ.

«Если выпускники проходят металлоискатель, то только аркообразный, без ручного досмотра. Если дети добираются до места проведения экзамена из отдалённых посёлков и деревень продолжительное время и для них нужно организовать место питания, то это должна быть отдельная аудитория. Находиться в ней должно ограниченное количество людей и обязательно по графику», – отметила парламентарий.

В пунктах сдачи ЕГЭ экзаменаторы должны находится в масках и перчатках, дети – на усмотрение местных властей. Член Комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова считает, что обязательное ношение средств индивидуальной защиты школьниками не требуется.

«Делать обязательным требование об использовании масок и перчаток во время проведения ЕГЭ для всех детей – это излишне. Ведь необходимые санитарные требования во время проведения экзамена уже будут соблюдены, и к тому же маски и перчатки могут мешать при сдаче экзамена, да и четыре часа провести в маске и перчатках в июле очень сложно, особенно если будет жаркая погода. Уверена, все эти факторы будут приняты во внимание в каждом субъекте страны», – сказала она.

Напомним, ранее были определены даты ЕГЭ – 29 и 30 июня состоятся пробные экзамены, а с 3 июля начнется уже плановая сдача экзаменов в зданиях школ – с соблюдением необходимых мер предосторожности: организацией пространства, обеспечением масками и перчатками, а также организацией разметки для соблюдения расстояния между учениками и партами.