Россия нацелилась на расширение военного присутствия на северо-востоке Сирии

04.06.2020, 14:49, Новости дня

ВАШИНГТОН – Российские войска в Сирии стремятся расширить свое присутствие на северо-востоке охваченной войной страны, сообщили местные источники.

На прошлой неделе российская военная колонна прибыла в деревню у границы Сирии с Турцией и Ираком. По некоторым сообщениям, российские офицеры встретились с местными жителями и обсуждали возможность строительства военной базы в этом районе.

Местный журналист сообщил «Голосу Америки», что деревня Касир-Диб расположена недалеко от города Эль-Маликия на северо-восточной оконечности страны. Большинство населения Эль-Маликии составляют курды.

«Я побеседовал с людьми, которые присутствовали на этой встрече, – рассказал журналист-фрилансер Нишан Мохаммад. – Они подтвердили, что русские выразили желание построить в деревне военную базу».

За последние месяцы Россия, твердый сторонник режима сирийского президента Башара Асада, укрепила позиции на северо-востоке страны, который в основном контролируется местными курдскими силами.

«Русские практически свободно перемещаются в нашем регионе, – заявил «Голосу Америки» высокопоставленный представитель Сирийских демократических сил на условиях анонимности. – Их конечная цель – вытеснить американцев с северо-востока Сирии».

Одновременное присутствие в этом районе американских и российских сил временами вызывало напряженность. В нескольких недавних инцидентах американские и российские военные колонны сталкивались лицом к лицу, но напряженность ослабевала после консультаций обеих сторон.

На прошлой неделе местные СМИ опубликовали видео, на котором американские и российские войска были замечены вместе. Ситуация была описана как совместное патрулирование. Американские военные, однако, опровергли такое объяснение.

«Мы не проводили совместного патрулирования с Россией», – заявил на прошлой неделе «Голосу Америки» полковник Майлз Кэггинс, представитель возглавляемой США коалиции по борьбе с «Исламским государством».

«Мы не координируем наши миссии на северо-востоке Сирии. То, что люди увидели на видео и на красивых фотографиях, было работой по устранению кофликтных ситуаций», – добавил он.

«Каждый день здесь ведутся беседы между лидерами коалиции и российскими лидерами в Сирии, где мы делимся и обмениваемся информацией о том, куда направятся наши патрули», – сказал Кэггинс, добавив, что время от времени между двумя сторонами действительно происходят сближения.

«Подобные сближения обычно урегулируются профессиональным образом», – заявил он «Голосу Америки».