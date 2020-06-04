 

Путин ввел чрезвычайную ситуацию в связи с разливом топлива в Сибири

04.06.2020, 14:49, Новости дня

Президент России Владимир Путин объявил чрезвычайную ситуацию и подверг критике дочернее предприятие металлургического гиганта «Норильский никель» после масштабного разлива дизельного топлива и его попадания в сибирскую реку.

Утечка более 20 тысяч тонн дизельного топлива произошла в пятницу. Топливный резервуар электростанции в районе Норильска за Полярным кругом разгерметизировался, после чего топливо попало в соседнюю реку.

В ходе видеоконференции, показанной по телевидению, Путин обрушился с критикой на главу дочерней компании «Норильского никеля» НТЭК, в введении которой находится электростанция, после того как чиновники заявили, что она своевременно не сообщила об инциденте.

Путин заявил, что он согласен с необходимостью объявления чрезвычайной ситуации для привлечения дополнительных ресурсов для очистных работ.

Следственный комитет России, который занимается крупными инцидентами, сообщил о возбуждении трех уголовных дел в связи с нарушениями природоохранного законодательства и задержал сотрудника электростанции.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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