Исследование плазмы переболевших COVID-19 дало смешанные результаты

04.06.2020, 14:49, Разное



3

минуты

Небольшое исследование, которое опубликовано в JAMA, не смогло убедительно подтвердить эффективность плазмы переболевших людей в лечении COVID-19 у пациентов с тяжелым течением болезни. Но ученые не исключают, что такая терапия помогает определенным подгруппам больных.

В исследовании участвовали 103 пациента с COVID-19 из семи медицинских центров Уханя. Они были в критическом состоянии (лечились в палате интенсивной терапии) или переносили болезнь в тяжелой, но не угрожающей жизни, форме. Плазму переболевших людей, которая содержала нейтрализующие антитела против коронавируса SARS-CoV-2, получали 53 человека, они были выбраны случайно. Остальные участники получали стандартное лечение болезни.

В группе экспериментального лечения в течение 28 дней после начала болезни были выписаны из больницы или ощутили значительное облегчение большее количество пациентов (51,9%), чем в группе стандартного лечения (43,1%). Но ученые отмечают, что эта разница не существенна.

Более убедительными были рассмотренные отдельно показатели пациентов с тяжелым, но не угрожающим жизни COVID-19. Такие пациенты выздоравливали в среднем на пять дней раньше, если получали плазму переболевших, и они существенно чаще поправлялись в течение 28 дней.

Ученые планировали включить в это исследование 200 пациентов. Но поскольку оно проводилось в Китае в период, когда заболеваемость резко пошла на спад, им не удалось найти достаточного количества участников, соответствующих нужным критериям. Авторы предполагают, что именно поэтому исследованию не хватило статистической силы, чтобы продемонстрировать эффект плазмы.

Ученые назвали еще одну сложность в проведении таких исследований. Выбор доноров плазмы основан на критериях, которые основаны на ограниченном количестве научных доказательств. Поэтому контроль качества плазмы затруднен.

В редакционной статье, которая сопровождает это исследование в JAMA, американские ученые согласились с тем, что этот вид лечения не помогает пациентам, требующим искусственную вентиляцию легких. Но они отметили положительные тенденции и высказали мнение, что эффективность плазмы переболевших при COVID-19 необходимо продолжать исследовать. Оставшиеся вопросы, по их мнению, могут снять только крупные исследования.