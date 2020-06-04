Пентагон отменил отправку военнослужащих из Вашингтона домой

04.06.2020, 14:48, Новости дня

Министр обороны США Марк Эспер внезапно отменил принятое ранее решение Пентагона отправить домой около 200 солдат из района Вашингтона.

Министр армии Райан Маккарти заявил Associated Press, что ему сообщили об отмене решения, после того как Эспер принял участие в совещании в Белом доме и после внутренних дискуссий в Пентагоне.

Неизвестно, встречался ли Эспер с президентом Дональдом Трампом.

Маккарти полагает, что изменение решения связано с необходимостью обеспечить достаточную военную поддержку в регионе в ответ на возможные проблемы с протестами.