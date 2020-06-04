 

Пентагон отменил отправку военнослужащих из Вашингтона домой

04.06.2020, 14:48, Новости дня

Министр обороны США Марк Эспер внезапно отменил принятое ранее решение Пентагона отправить домой около 200 солдат из района Вашингтона.

Министр армии Райан Маккарти заявил Associated Press, что ему сообщили об отмене решения, после того как Эспер принял участие в совещании в Белом доме и после внутренних дискуссий в Пентагоне.

Неизвестно, встречался ли Эспер с президентом Дональдом Трампом.

Маккарти полагает, что изменение решения связано с необходимостью обеспечить достаточную военную поддержку в регионе в ответ на возможные проблемы с протестами.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы

23.04 / К Путину вызвали оккультиста. Главное из Telegram-каналов

20.05 / В АТОР предсказали новые правила для туристов после пандемии

05.04 / Guardian – в Китае почтили память жертв коронавируса

08.05 / Истории ветеранов ВОВ начали транслировать по радио

30.04 / Разведка США дала однозначный ответ о происхождении коронавируса

26.04 / Скончался еще один заразившийся коронавирусом питерский врач

17.05 / В Израиле прекратился 18-месячный политический кризис

31.05 / Ученые рассказали, когда змеи начали адаптировать свое зрение в воде

08.04 / Помпео подчеркнул лидерство США в международных усилиях по борьбе с пандемией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска