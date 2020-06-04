Обама выразил оптимизм по поводу ситуации с протестами в США

04.06.2020, 14:48, Новости дня

Экс-президент Барак Обама выразил оптимизм, заявив, что ситуация в США улучшится, поскольку молодежь участвует в решении проблем, которые являются движущей силой уличных протестов.

В среду Обама принял участие в виртуальной встрече с общественностью, которую провел альянс «Сторож брату моему» (My Brother’s Keeper Alliance), открытый Обамой в 2014 году для обсуждения проблем, затрагивающих молодых афроамериканских мужчин.

В своем выступлении в среду Обама никого не упоминал по имени, включая президента Дональда Трампа. При этом он сказал, что пришло время высветить проблемы и «заставить людей во власти чувствовать себя неуютно».

«Не теряйте надежду, даже если вы, возможно, злитесь… Перемены грядут, эпические перемены в нашей стране, которые будут глубже, чем все, что я видел в своей жизни», – сказал он.

По его словам, большинство полицейских видят свою работу в том, чтобы служить и защищать, и являются «жизненно важной частью» диалога.