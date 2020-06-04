В гостях у герцогини Корнуольской: особняк, где Камилла и Чарльз встречались в тайне от Дианы, выставлен на продажу

04.06.2020, 14:48, Разное

Усадьба Bolehyde Manor в деревне Аллингтон, Уилтшир, имеет очень богатую историю. В первую очередь, особняк связывают с именем герцогини Камиллы: она жила здесь с первым мужем Эндрю Паркер-Боулзом и их детьми, а также здесь часто гостил принц Чарльз. Говорят, что любовная связь Камиллы и Чарльза, в то время как он еще был женат на принцессе Диане, началась именно в этом доме. Сейчас Bolehyde Manor выставлена на продажу – агентство Savills намеревается выручить за усадьбу 3,75 миллионов фунтов стерлингов.

Bolehyde Manor Усадьба, состоящая из 3 коттеджей, насчитывает 8 спален, 4 гостиные, 3 хозяйственные пристройки, она окружена большим садом площадью более 70 акров, где можно заниматься органическим земледелием. Кроме того, Bolehyde Manor располагает теннисным кортом, бассейном и конюшней. По легенде, здесь даже живет привидение – доброе и безобидное.

Bolehyde Manor включена во вторую категорию Списка архитектурных и исторических достопримечательностей Англии. Эндрю Паркер-Боулз приобрел усадьбу в 1973 году, а в 1986-м продал ее за 600 тысяч фунтов стерлингов графу и графине Кэрнс, Саймону Кэрнсу и его жене Аманде. Родители герцогини Кембриджской, Кэрол и Майкл, по слухам, в 2010 году интересовались ее покупкой.



Напомним, первая встреча Камиллы и Чарльза состоялась еще в 70-х и, по признанию принца, была для него как “дуновение свежего ветра”. Между ними почти сразу же завязался бурный роман, но браку не суждено было случиться: Чарльза призвали к воинской службе, а Камилла в 1973 году вышла замуж за офицера Эндрю Паркера-Боулза. По возвращении из армии, через 4 года, Чарльз женился на 19-летней Диане Спенсер, но накануне этого события принц, все так же продолжавший любить Камиллу, писал ей в письме: “Я знаю, что так нужно этой стране и моей семье”. Через пару лет чувства все же взяли верх, и Чарльз с Камиллой возобновили отношения, в которых принц признался по телевидению на всю страну только в 1994 году. Они поженились, когда Камилле было 57, а Чарльзу – 56 лет.

Принц Чарльз и принцесса Диана с детьми Принц Чарльз и герцогиня Камилла