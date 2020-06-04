В Крыму призвали забыть о возможности поставок воды по Северо-Крымскому каналу

04.06.2020, 14:48, Новости дня

Северо-Крымский канал, который ранее поставлял днепровскую воду с Украины в Крым, выполнил историческую миссию, но теперь полуостров должен сам решить вопрос водоснабжения, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Северо-Крымский канал, который строился в советское время для водоснабжения полуострова, выполнил свою историческую миссию. Сегодня обстановка изменилась, и рассчитывать на то, что киевские власти возобновят поставку воды в Крым, не стоит. Нам пора забывать о том, что Украина когда-то поставляла в Крым воду, и полагаться только на свои возможности», – передает его слова РИА «Новости».

Фикс добавил, что для решения проблем с поставкой воды в Крым нужно внедрять новые технологии по накоплению воды и проводить модернизацию сетей.

«На сегодня канал, в том числе проходящий по территории Украины, непригоден для подачи воды. Вкладывать средства в его модернизацию, учитывая непредсказуемость украинской власти, нецелесообразно. Кроме того, никто не может дать гарантий относительно безопасности и качества воды, учитывая враждебное отношение к крымчанам украинских националистов», – подчеркнул вице-спикер.

Накануне сообщалось, что ЕСПЧ отклонил жалобу крымского рыбкомбината, понесшего значительный ущерб из-за перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Киева.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, но после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу была полностью прекращена Киевом в одностороннем порядке.

В «Слуге народа» предлагали увязать подачу воды в Северо-Крымский канал с территории Украины с переговорами по Донбассу. В Кремле заметили, что Крым не может служить предметом торга, однако РФ может рассмотреть коммерческие предложения по дополнительному водоснабжению полуострова.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой ущерб наносит Крыму украинская водная блокада.