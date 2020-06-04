 

Коллекторам в РФ решили присвоить идентификационные коды

04.06.2020, 14:48, Новости дня

Сотрудникам коллекторских агентств, кредитных и микрокредитных организаций, которые работают с гражданами, введут индивидуальные идентификационные коды, чтобы можно было установить конкретного человека, который общался с должником, сообщили в Минюсте.

Это предусмотрено в проекте изменений в закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», передает ТАСС.

«С учетом мнения бизнес-сообщества в целях охраны персональных данных работников кредиторов или их представителей предусмотрена норма об индивидуальном идентификационном коде физического лица, осуществляющего взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, который присваивается кредитором или представителем кредитора», – сообщили в Минюсте.

Также законопроект прописывает использование робота-коллектора при взаимодействии с должниками. Нормы, предусматриваемые законопроектом, как считает Минюст, позволят защитить права граждан от недобросовестных участников коллекторского рынка.

В апреле сообщалось, что председатель Центробанка Эльвира Набиуллина поддерживает дальнейшее ужесточение контроля за микрофинансовыми и коллекторскими организациями, но выступает против их запрета.



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