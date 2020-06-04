В Казахстане расширили полномочия президента по введению мер военного положения в мирное время

04.06.2020, 14:40, Новости дня

Сенат Казахстана принял в первом чтении поправки в несколько законов, которые расширяют полномочия президента по введению в стране мер военного положения в мирное время.

Президент Казахстана теперь сможет определять порядок применения мер военного положения, утверждать положение о ставке Верховного главного командования Вооруженных сил и советах областей и городов, а также положения о работе правительства и подотчетных ему госорганов, рассказал первый замминистра обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мурат Бектанов.

В пояснительной записке к документу сказано, что его главная цель – совершенствование системы подготовки к обороне и обеспечению военной безопасности, а также приведение закона в соответствие с потенциальными военными угрозами.

С 16 марта по 11 мая в Казахстане из-за коронавируса действовал режим ЧП. Это первое чрезвычайное положение при президентстве Токаева.

Эксперты с опаской относятся к новым поправкам и считают, что власти могут использовать эти полномочия для подавления протестных настроений. Высказывалось мнение, что отставка дочери первого президента Казахстана Дариги Назарбаевой с поста спикера сената могла быть связана с тем, что она выступала против расширения президентских полномочий. За неделю до прекращения своих полномочий Назарбаева обратилась в Конституционный совет за официальным толкованием полномочий парламента.