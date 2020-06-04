 

В Казахстане расширили полномочия президента по введению мер военного положения в мирное время

04.06.2020, 14:40, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахСенат Казахстана принял в первом чтении поправки в несколько законов, которые расширяют полномочия президента по введению в стране мер военного положения в мирное время. 

Президент Казахстана теперь сможет определять порядок применения мер военного положения, утверждать положение о ставке Верховного главного командования Вооруженных сил и советах областей и городов, а также положения о работе правительства и подотчетных ему госорганов, рассказал первый замминистра обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мурат Бектанов. 

В пояснительной записке к документу сказано, что его главная цель – совершенствование системы подготовки к обороне и обеспечению военной безопасности, а также приведение закона в соответствие с потенциальными военными угрозами. 

С 16 марта по 11 мая в Казахстане из-за коронавируса действовал режим ЧП. Это первое чрезвычайное положение при президентстве Токаева. 

Эксперты с опаской относятся к новым поправкам и считают, что власти могут использовать эти полномочия для подавления протестных настроений. Высказывалось мнение, что отставка дочери первого президента Казахстана Дариги Назарбаевой с поста спикера сената могла быть связана с тем, что она выступала против расширения президентских полномочий. За неделю до прекращения своих полномочий Назарбаева обратилась в Конституционный совет за официальным толкованием полномочий парламента. 

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Не те маски. В Италии священник провел онлайн-службу с фильтрами Facebook

20.05 / “Избегать активностей и игр с контактами”. Минобразования объяснило, при каких условиях откроются детсады

31.03 / Россия направила в США медоборудование для борьбы с вирусом

02.05 / Возложение венков по случаю 75-летия капитуляции вермахта состоялось в Берлине

04.04 / Российские военные продезинфицировали четыре пансионата в Италии

06.04 / Цена барреля нефти Brent упала ниже 36,6 доллара

27.03 / Мишустин поручил приостановить работу курортов и общепита

10.05 / Мэр Нью-Йорка рассказал подробности о редком воспалительном синдроме у детей с COVID

28.03 / СМИ назвали самую подготовленную к коронавирусу страну

31.03 / Коронавирусом в мире заразилось более 785 тысяч человек, 37 810 стали жертвами COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска