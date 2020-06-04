 

В Ашхабаде провели массовый велопробег во главе c Бердымухамедовым. Власти отрицают, что в стране есть коронавирус

04.06.2020, 14:40, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахВ Ашхабаде 3 июня власти провели массовый велопробег, который возглавил президент страны Гурбангулы Бердымухамедов. Как пишет туркменская служба Радио Свобода, на мероприятие согнали тысячи простых граждан и чиновников. Всего пробеге приняли участие около 7,5 тыс. человек. 

Также по случаю Всемирного дня велосипеда, который отмечался 3 июня, в Ашхабаде открыли 30 метровый памятник этому устройству.

Массовые велосипедные пробеги прошли и в других городах и регионах Туркменистана: в городе Мары на юге страны, в Лебапском велаяте на востоке и в Дашогузском велаяте на север-востоке. 

Корреспонденты Радио Свобода выяснили, что в Лебапском велаяте власти буквально принудили бюджетников участвовать в этих мероприятиях. Они заставляли петь и танцевать работников культуры, а тем, кто отказывался от участия, грозили увольнением и даже аннулированием дипломов.

Министерство культуры Туркменистана и управление культуры Лебапского велаята информацию о принуждении к участию в праздниках не комментировало. 

Массовый велопробег прошел на фоне пандемии коронавируса во всем мире, но власти Туркменистана отрицают, что в стране есть заболевшие коронавирусной инфекцией. В начале мае власти отменили приглашение для экспертов ВОЗ, которые собирались исследовать ситуацию с COVID-19 в Туркменистане. Однако 3 июня директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что ВОЗ все равно находится в постоянном диалоге с представительством в Туркменистане и в течение пары недель поездка миссии ВОЗ в Туркменистан все-таки будет организована. 

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов любит лошадей и велосипед. Именно поэтому ко Дню велосипеда в Туркменистане чиновники готовятся с особой тщательностью, а СМИ прославляют велосипедные виды спорта. При этом деньги на велопробеги и велосипеды, как пишет туркменская служба Радио Свобода, зачастую собирают с бюджетников.

В апреле 2018 года по инициативе Туркменистана Генассамблея ООН провозгласила 3 июня Всемирным днём велосипеда. В июне прошлого года велопробег, проведённый в Ашхабаде, был занесён в Книгу рекордов Гиннеса.

 



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