Минобороны начало переброску полевого госпиталя в Забайкалье

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04.06.2020, 14:30, Новости дня

Министерство обороны перебрасывает в Забайкалье полевой госпиталь на 100 коек для помощи в борьбе с распространением коронавируса, сообщили в ведомстве.

«Восточный военный округ приступил к оперативной переброске из Республики Бурятия в Забайкальский край полевого многопрофильного мобильного госпиталя на 100 коек в целях увеличения краевого коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Военнослужащие приступили к совершению марша своим ходом на штатной технике протяженностью более 700 километров из населенного пункта Кяхта (Бурятия) в Читу (Забайкальский край). В составе полевого медицинского подразделения 133 военнослужащих и 31 единица специальной военной техники.

По завершению марша полевой многопрофильный мобильный госпиталь будет в кратчайшие сроки развернут в районе Читы, где военные медики приступят к оказанию медицинской помощи населению.

«Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение на базе пневмокаркасных сооружений и предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В его составе: приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации», – отметили в Минобороны.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР лабораторией.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил оперативно помочь Забайкалью, где растет заболеваемость коронавирусом, Минобороны поручено развернуть там госпиталь.



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