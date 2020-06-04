 

В ВОЗ похвалили Россию за подход к борьбе с коронавирусом

04.06.2020, 14:30, Новости дня

Директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ханс Клюге на онлайн-дискуссии дискуссионного клуба «Валдай» похвалил Россию за единый с ВОЗ и мировым сообществом подход к борьбе с коронавирусом.

«Сейчас я хочу использовать эту возможность, чтобы похвалить организации РФ за их единый подход с ВОЗ и международным сообществом. Мы наблюдаем выражение международной солидарности со стороны РФ, тесно сотрудничаем с (главой Роспотребнадзора Анной) Поповой по ситуации и с министром здравоохранения Мурашко по новым программам исследования совместно с российскими экспертами», – передает его слова РИА «Новости».

Клюге отметил, что вторая волна эпидемии коронавируса может возникнуть в сентябре, передает ТАСС.

«В большинстве европейских стран сейчас наблюдается улучшение с коронавирусом, но нужно быть готовыми ко второй волне, которая возможна в сентябре, когда будет сезонный грипп», – сказал он.

По его словам, вызовом является и приостановка регулярной иммунизации и вакцинации в ряде стран.

«Мы говорим странам, что, если сейчас ситуация улучшается, это не время праздновать, а время готовиться», – подчеркнул Клюге.

Накануне он заявил, что существует явная угроза повторного всплеска COVID-19, и если вирус не купировать, он может стать разрушительным.

В ВОЗ при этом заявили, что в РФ и Москве, в частности, наблюдается снижение индекса распространения коронавирусной инфекции.



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