 

В ПНС заявили о скорой нормализации ситуации в Ливии благодаря России

04.06.2020, 14:30, Новости дня

В ближайшие несколько дней военная эскалация в Ливии снизится благодаря усилиям российских дипломатов, сообщил Ахмед Майтыг, вице-премьер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии премьера Фаиза Сараджа.

Он отметил, что правительство Триполи убеждено в том, что РФ – это очень важный партнер, который поможет установить стабильность в Ливии, передает РИА «Новости».

«В предстоящий период, ближайшие дни, мы станем свидетелями резкого снижения военной эскалации благодаря российской дипломатии, которая будет работать вместе с нами, чтобы уменьшить эту эскалацию», – сообщил Майтыг.

Майтыг в среду утром прибыл в Москву на переговоры в российском МИД. Ливийский политик также провел встречи с представителями Минобороны РФ и ведомствами безопасности. В МИД РФ сообщили, что обсуждалась возможность перемирия армии ПНС и Халифы Хафтара.

При этом позже МИД заявил, что есть препятствие для налаживания сотрудничества между Россией и ПНС Ливии – это пребывание в тюрьме Триполи российских граждан.

Между тем, в четверг сообщалось, что международный аэропорт Триполи находится под контролем сил, поддерживающих ПНС Ливии, силы Хафтара были выбиты.



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