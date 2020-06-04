«Илон был невероятно взволнован и даже прыгал от радости» – Мэй Маск рассказала о реакции сына на старт Crew Dragon к МКС

04.06.2020, 14:30, Разное

Гендиректор и главный инженер компании SpaceX Илон Рив Маск во время старта американского корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) был невероятно счастлив. Мэй Маск, рассказывая о реакции сына на историческое событие, отметила, что он «был взволнован и даже прыгал от радости».

Ракета-носитель Falcon 9 со стопроцентным успехом доставила на орбиту корабль Crew Dragon, на борту находились двое астронавтов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. Илон Маск стал первым инженером за последние 9 лет, который сумел запустить пилотируемый корабль к МКС.

Мама руководителя космического проекта Мэй Маск подчеркнула, что всё прошло «идеально гладко, а погода была отличной». Также произошла успешная состыковка Crew Dragon с МКС, а 3 июня SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутниками, предназначенными для развёртывания интернет-покрытия глобальной системы Starlink. Ракета стартовала с космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида, пишет «Слово и дело».