 

ВВП Греции упал в I квартале на 1,6 процента

04.06.2020, 14:20, Новости дня

ВВП Греции упал в I квартале на 1,6% к показателю в IV квартале 2019 г., сообщает Государственная статистическая служба Греции. Это максимальное падение с III квартала 2015 г.

Потребительские расходы сократились на фоне пандемии коронавируса на 0,9%, в октябре-декабре 2019 г. расходы выросли на 0,4%.

Объем инвестиций уменьшился на 8,4% против увеличения на 5,7% в IV квартале 2019 г.

Госрасходы увеличились на 2,3% против 0,2% в IV квартале 2019 г.

Экспорт увеличился на 0,1% (+ 3,8% в IV квартале 2019 г.), импорт — на 5,4% (- 4,9%).

В целом ВВП Греции сократился в январе-марте на 0,9% в годовом выражении, что стало самым существенным сокращением со II квартала 2016 г.

 



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