 

В Уфе троллейбус сбил пешехода

04.06.2020, 14:20, Новости дня

В Уфе троллейбус сбил зазевавшуюся женщину, электрический транспорт проехал колесом по ее ноге. Водитель не заметил метающегося на дороге пешехода.

Сразу после наезда троллейбус остановился. Инцидент произошел на глазах у полицейского, инспектор тут же пришел на помощь пострадавшей.

 

Очевидцы в социальной сети рассказали, что незадолго до аварии женщина спрашивала у нескольких прохожих дорогу и все время разговаривала по телефону.

Информация о состоянии пострадавшей не поступала.



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