Столичные врачи рекомендуют продолжить лечение пострадавшего в ДТП мальчика во Владимире

04.06.2020, 14:20, Новости дня

Столичные врачи рекомендуют продолжить лечение пострадавшего в ДТП мальчика во Владимире. Как напоминает ГТРК "Владимир", серьезная авария произошла 28 мая примерно в 20.30 на улице Нижняя Дуброва. На нерегулируемом пешеходном переходе машиной "Шкода" был сбит ребенок 2011 года рождения.

Как рассказали очевидцы, мальчик был без взрослых. Сейчас сотрудниками полиции проводится расследование, уточняются все детали происшествия.

Сбитый ребенок был помещен в реанимацию Областной детской клинической больницы в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за его жизнь. Онлайн-консультацию с коллегами провели специалисты московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Они одобрили выбранную тактику лечения, сообщает департамент здравоохранения. В данное время ребенка нельзя перевозить в федеральную клинику.

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ГТРК "Владимир"