 

В Оренбуржье отменили решение об изъятии детей из многодетной семьи

04.06.2020, 14:16, Новости дня

В Оренбургской области областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав отменила решение об изъятии детей из многодетной семьи, проживающей в поселке Тюльпанный, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«По итогам работы областная комиссия решила отменить постановление главы администрации Домбаровского района об отобрании детей», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Также комиссия приняла решение признать работу органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений Домбаровского района ненадлежащей. 

«Координирующая роль комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования Домбаровский район признана несвоевременной и неэффективной», – отмечается в сообщении.

Органам опеки рекомендовали отозвать иск об ограничении родительских прав матери малышей. 

Заседание прошло по поручению губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. Накануне он отправил в отставку главу района, где у семьи изъяли детей. 

Ранее прокуратура Оренбургской области завела уголовное дело по статье о халатности против органов опеки, после того как стало известно, что чиновники без постановления суда изъяли четверых детей из многодетной семьи. 

История в Оренбургской области получила широкую огласку после публикации видеозаписи, на которой видно, как в частном доме люди в форме силой забирают четверых детей у сопротивляющейся матери.

Полиция сообщала, что детей забрали для оказания медицинской помощи, а следственные органы поясняли, что дом, который семья купила на материнский капитал, в аварийном состоянии и угрожает жизни и здоровью малышей.



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