Мнение: О работе китайского правительства в 2019-м году

04.06.2020, 14:15, Разное

Выдержки из доклада китайского премьер-министра Ли Кэцяна о развитии Китая в 2019-м году.

Из доклада Ли Кэцяна о работе китайского правительства за 2019 год

В прошлом году развитие нашей страны столкнулось со множеством трудностей и вызовов: вялость мировой экономики, обострение международных торгово-экономических трений, а в самом Китае возрастающий прессинг нисходящего тренда экономического роста. ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, сплотил многонациональный народ Китая и повел его на преодоление всех трудностей и препятствий. В результате были выполнены основные целевые показатели на 2019 год и заложен детерминирующий фундамент для полного построения среднезажиточного общества.

Экономика в целом шла ровно и устойчиво. Общий объем ВВП достиг 99,1 трлн юаней, увеличившись на 6,1%. Увеличение занятого населения в городах и поселках составило 13,52 млн человек, уровень безработицы, рассчитанный на основе выборочных обследований, удержан на уровне ниже 5,3%. Потребительские цены возросли на 2,9%. В основном сохранялась сбалансированность международных платежей.

Структура и территориальное размещение экономики продолжали оптимизироваться. Общий объем розничных продаж потребительских товаров перевалил за 40 трлн юаней, потребление продолжает играть роль главного драйвера экономики. Довольно быстрый рост отмечен в развитии передовой обрабатывающей промышленности и современного сервиса. Объем производства зерна составил 665 млн тонн. Коэффициент урбанизации из расчета численности населения, постоянно проживающего в городах и поселках, впервые превысил 60%. Интенсивно претворялись в жизнь важнейшие стратегии регионального развития.

Непрерывно наращивались новые драйверы развития. Сфера научно-технических инноваций принесла целый ряд значительных достижений. Продолжали укрепляться новые производства, ускорилась модернизация традиционных отраслей. Всесторонне развивалась массовая предпринимательская и инновационная деятельность, чистое увеличение числа предприятий в среднем составило более 10 тыс. в день.

Сделаны важные шаги в области реформ и расширения открытости. В частности, последовательно углублялись структурные реформы в сфере предложения, новые сдвиги произошли в реформах в наиболее важных областях. Проведено сокращение налогов и денежных сборов на общую сумму 2,36 трлн юаней, что превысило установленный ранее показатель порядка 2 трлн юаней. Наибольшими бенефициарами в данном случае стали обрабатывающая промышленность, малые и микропредприятия. Завершилась реформа правительственного аппарата. Всестороннее продвижение получила реформа по упрощению административных процедур, делегированию полномочий нижестоящим инстанциям при последующем надлежащем контроле и по оптимизации предоставления государственных услуг. Создан биржевой сегмент для научно-технических инновационных компаний. Новые результаты дала совместная реализация инициативы «Один пояс – один путь». Приняты Положения о применении Закона об иностранных инвестициях, открыта новая территория Шанхайской пилотной зоны свободной торговли. В сфере внешней торговли и иностранных инвестиций сохранялась стабильность.

Ключевые сдвиги произошли в решении «трех сложнейших задач». Численность малообеспеченных людей в сельской местности сократилась на 11,09 млн человек, коэффициент бедности снизился до 0,6%, в работе по интенсивной ликвидации бедности достигнуты решающие успехи. Последовательно продвигалась работа по предотвращению и ликвидации загрязнения, продолжали сокращаться выбросы основных видов загрязняющих веществ, в целом улучшилась экологическая ситуация. Функционирование финансовой системы в целом оставалось стабильным.

Продолжал повышаться уровень жизни населения. Среднедушевые располагаемые доходы населения превысили 30 тыс. юаней. Повысился уровень базового обеспечения по старости, медицинского обеспечения, гарантированного прожиточного минимума и т.д. Интенсивно велось строительство социального жилья в городах и поселках и реконструкция аварийных домов в сельской местности. На 40% увеличилось число школьников, получающих субсидии в период обязательного образования. Прием абитуриентов в высшие профессиональные учебные заведения расширился на 1 млн человек.

Торжественное празднование 70-й годовщины образования Китайской Народной Республики вызвало огромный подъем патриотического энтузиазма у всех народов нашей страны, консолидировало грандиозные силы для борьбы за великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху.

Мы активно вели работу по улучшению партийного стиля и созданию неподкупного аппарата, основательно разворачивали воспитательные мероприятия под девизом «Оставаться верным изначальной цели, всегда помнить о своей миссии». В своей работе мы строго следовали духу восьми установок ЦК КПК, продолжали прилагать усилия к изживанию «четырех вредных поветрий», снимали нагрузку с низовых структур.

Прошедший год ознаменовался многочисленными успехами внешней политики нашей страны как мировой державы с китайской спецификой. Успешно прошел в Китае второй Форум по международному сотрудничеству на высшем уровне в рамках инициативы «Один пояс – один путь» и другие значительные международные мероприятия. Председатель КНР Си Цзиньпин и другие руководители КПК и КНР совершили целый ряд визитов во многие страны, приняли участие в таких важных мероприятиях, как саммит «Большой двадцатки», встреча лидеров стран БРИКС, саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, саммит ШОС, серия встреч лидеров стран по сотрудничеству в Восточной Азии, встреча руководителей КНР и ЕС, встреча лидеров Китая, Японии и Республики Корея. Предпринимались активные действия в области развития и реформирования системы глобального управления, в создании сообщества единой судьбы человечества. Заметные достижения принесли экономическая дипломатия и гуманитарные обмены. Китай внес важный вклад в дело мира и развития на всей планете.

План на 2020 год



Кстати, если посмотреть на эту карту, становится понятно, почему США столь активно пытаются раскачать ситуацию в Гонконге и Синцзяне, а также почему интересен вопрос свержения Лукашенко в Белоруссии. Про коридор проходящий через Иран, Ирак, Сирию и Турцию и говорить нечего.

Для того, чтобы должным образом выполнить работу правительства в текущем году, необходимо твердое руководство со стороны ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин. Руководствуясь идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, мы будем целиком и полностью следовать духу XIX съезда КПК, 2-го, 3-го и 4-го пленумов ЦК КПК 19-го созыва, неуклонно претворять в жизнь основную теорию партии, ее основную линию и стратегию. Будем упрочивать политическое сознание, сознание интересов целого, сознание ядра и сознание равнения, укреплять уверенность в собственном пути, собственной теории, строе и культуре, решительно отстаивать статус генерального секретаря Си Цзиньпина как руководящего ядра ЦК КПК и партии в целом, неуклонно защищать авторитет ЦК КПК и поддерживать единое централизованное руководство ЦК. В тесной увязке с выполнением задач полного построения среднезажиточного общества мы будем координировать усилия в работе по предупреждению и контролю за распространением эпидемии и социально-экономическому развитию. В условиях проведения регулярных противоэпидемических мероприятий необходимо придерживаться основного алгоритма работы – поступательного движения вперед при поддержании стабильности, следовать новой концепции развития, рассматривать структурные реформы в сфере предложения как основную линию работы, а реформы и открытость как движущую силу высококачественного развития. Будем добросовестно решать «три сложнейшие задачи» и энергичнее вести «работу по стабилизации шести сфер» – трудоустройства, финансовой системы, внешней торговли, внутренних и внешних инвестиций и рыночных ожиданий. Будут приняты надлежащие «меры обеспечения по шести направлениям» – меры обеспечения занятости и базового уровня благосостояния населения, обеспечения деятельности рыночных субъектов, обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, обеспечения стабильности цепочек производства и поставок, обеспечения нормального функционирования низовых структур. Будем неуклонно осуществлять стратегию расширения внутреннего спроса, поддерживать общую ситуацию экономического развития и социальной стабильности, обеспечивать успешное выполнение задач по интенсивной ликвидации бедности и полное построение среднезажиточного общества.

В настоящий момент и в последующий период развитие Китая стоит перед лицом беспрецедентных рисков и вызовов. Но на нашей стороне уникальные политические и институциональные преимущества, мощная экономическая база, огромный рыночный потенциал и миллиардный мудрый и трудолюбивый народ. Нам нужно только смотреть в лицо вызовам, укреплять уверенность в развитии и наращивать его движущие силы, поддерживать и эффективно использовать период важных стратегических шансов для развития нашей страны, и мы обязательно сможем пережить эти трудные времена, развитие Китая непременно оправдает надежды.

На основе комплексной оценки ситуации мы внесли соответствующие коррективы в предполагаемые показатели, намеченные еще до начала эпидемии. В текущем году следует в приоритетном порядке стабилизировать занятость и обеспечить народное благосостояние, одержать решительную победу в интенсивной борьбе с бедностью и всемерно выполнить задачи полного построения среднезажиточного общества. В городах и поселках будет создано более 9 млн новых рабочих мест, уровень безработицы, рассчитанный на основе выборочных обследований, будет удерживаться примерно на уровне 6%, а уровень зарегистрированной безработицы – примерно на уровне 5,5%. Рост потребительских цен предполагается примерно на уровне 3,5%. Будет обеспечена стабильность импорта и экспорта и повышение их качества, международные платежи в основном должны сохранить сбалансированность. Рост доходов населения в целом будет происходить соразмерно с ростом экономики. Все малообеспеченное сельское население, живущее за чертой бедности по ныне действующему в Китае критерию, будет полностью выведено из бедствующего состояния, и «ярлык бедности» будет снят со всех слаборазвитых уездов. Будут эффективно предотвращаться и контролироваться важнейшие финансовые риски. Продолжится снижение удельной энергоемкости ВВП и сокращение суммарных выбросов основных видов загрязняющих веществ. Будут приложены все усилия для выполнения целевых показателей, намеченных в программе 13-й пятилетки.

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Активная финансовая политика должна быть еще более действенной и эффективной. В 2020 году доля бюджетного дефицита в ВВП планируется в размере от 3,6%, его общий объем увеличится на 1 трлн юаней по сравнению с прошлым годом, более того, будут выпущены специальные гособлигации на сумму 1 трлн юаней для финансирования борьбы с эпидемией. Это особые меры, предпринятые в чрезвычайный период времени. Вышеуказанные 2 трлн юаней будут полностью переданы в распоряжение местных бюджетов. Планируется создать специальный механизм трансфертов, предназначенный для прямого перечисления средств в городские и уездные бюджеты, чтобы деньги напрямую шли предприятиям и населению. Трансфертные перечисления будут направлены преимущественно на обеспечение занятости, поддержание базового благосостояния населения и оказание помощи субъектам рынка, в том числе для поддержки сокращения налогов и денежных сборов, снижения арендной платы и процентных ставок, расширения потребления и увеличения инвестиций и т.д. Мы подчеркиваем социальную направленность этих средств, и ни в коем случае не допустим их «распила» и нецелевого расходования. Необходимо всеми силами оптимизировать структуру бюджетных расходов, сохраняя при этом устойчивый рост расходов на обеспечение основных жизненных потребностей населения. Расходы в ключевых сферах получат реальные гарантии, а обычные расходы должны быть категорически снижены. Строго запрещается строительство новых административных зданий, правительственных гостиниц и других комплексов, транжирство и расточительность. Правительства всех уровней должны по-настоящему «затянуть пояса», а центральное правительство обязано подавать пример экономии. Планируется отрицательный рост собственных расходов центрального бюджета, в том числе несрочные и необязательные расходы будут сокращены более чем на 50%. Остатки денежных средств и неиспользованные средства по различным статьям должны быть полностью возвращены в центральный бюджет для перераспределения. Необходимо всемерно повышать качество и эффективность бюджетных расходов, тщательно просчитывать расходы по всем статьям, чтобы каждая копейка использовалась только на самые необходимые, самые приоритетные нужды, чтобы субъекты рынка и народные массы действительно ощутили реальную эффективность принимаемых мер.

Взвешенная монетарная политика должна быть еще более гибкой и умеренной. Нужно комплексно использовать такие финансовые рычаги, как снижение норм обязательных резервов и процентных ставок, кредитование коммерческих банков, чтобы довести темпы роста денежного агрегата М2 и объема финансирования реального сектора экономики до уровня, значительно превышающего прошлогодний. Нужно сохранять в целом стабильный курс китайского юаня на рациональном и сбалансированном уровне. Создать новые инструменты монетарной политики, напрямую обслуживающие реальный сектор экономики, настоятельно необходимо облегчить получение кредитов предприятиями, стимулировать непрерывное снижение процентных ставок.

Политика приоритетного обеспечения занятости требует всестороннего наращивания усилий. Финансовая, монетарная, инвестиционная политика и другие меры должны быть заточены на стабилизацию занятости. Нужно стараться сохранить имеющиеся рабочие места и активно создавать новые, содействовать трудоустройству безработных граждан. Необходимо повсеместно отменить необоснованные ограничения в сфере занятости, разработать всевозможные меры по ее увеличению и найти всевозможные пути для создания рабочих мест.

Ликвидация бедности – это принципиально важная задача, требующая безусловного выполнения для полного построения среднезажиточного общества. В ликвидации бедности необходимо придерживаться действующих стандартов, увеличивать капиталовложения и интенсифицировать реализацию государственных мер по поддержке малоимущих, гарантируя выход из бедности всех, кто еще относится к этой категории. Необходимо совершенствовать и добросовестно использовать механизм мониторинга и помощи гражданам, вновь оказавшимся за чертой бедности, закреплять результаты работы по ликвидации бедности. Мы должны энергично развертывать борьбу за синеву неба, чистоту воды и земли и достичь установленных целей на промежуточном этапе интенсивной борьбы с загрязнением. Усилим предотвращение и контролирование серьезных рисков в финансовой и других сферах, будем решительно удерживать нижнюю планку недопущения системных рисков.

Уже прошло пять месяцев с начала текущего года, и в оставшееся время мы будем неослабно проводить регулярные противоэпидемические мероприятия и безотлагательно выполнять необходимую работу в области социально-экономического развития. При разработке государственных мер мы рассчитываем на их действенность и в то же время на возможность длительного применения, в соответствии с изменениями ситуации эти меры возможно будут совершенствоваться. Мы полны решимости и имеем все возможности для выполнения целевых показателей на 2020 год.

Для обеспечения занятости и народного благосостояния необходимо стабилизировать более 100 млн рыночных субъектов, оказывать всемерную помощь предприятиям, особенно средним, малым и микропредприятиям, а также индивидуальному бизнесу в преодолении временных трудностей.

Требуется более интенсивное сокращение налогов и денежных сборов. Необходимо усилить реализацию промежуточных мер, сочетая их с институциональными механизмами, поддерживать рыночные субъекты в преодолении трудностей и обеспечении дальнейшего развития, стремиться, образно говоря, к тому, чтобы «наполнить водой пруд перед тем, как пустить туда рыбу». Будут продолжать осуществляться введенные в прошлом году политические установки по снижению ставок НДС и размеров отчислений предприятий в пенсионные фонды, которые должны привести к сокращению налогов и денежных сборов на общую сумму примерно 500 млрд юаней. Введенные недавно государственные меры по сокращению налогов и денежных сборов, срок действия которых истекает до июня, будут продлены до конца года. Сюда входят освобождение средних, малых и микропредприятий от страховых отчислений, включая отчисления в фонды пенсионного страхования, страхования на случай безработицы и производственного травматизма, полное или частичное освобождение малых налогоплательщиков от уплаты НДС, освобождение от уплаты НДС в таких сферах услуг, как общественный транспорт и грузоперевозки, общественное питание и гостиничный бизнес, туризм и развлечения, культура и спорт, полное или частичное уменьшение взносов в фонд развития гражданской авиации и портовых сборов. Для малых и микропредприятий, индивидуального бизнеса уплата подоходного налога будет отложена до следующего года. По предварительным подсчетам годовая налоговая нагрузка на предприятия таким образом будет дополнительно снижена более чем на 2,5 трлн юаней. Государственные меры по сокращению налогов и денежных сборов должны быть решительнейшим образом доведены до предприятий. Только сохраняя опору, мы завоюем себе будущее.

Способствовать снижению производственно-хозяйственных затрат предприятий. До конца текущего года будет продлен срок действия такой меры, как снижение на 5% тарифов электроснабжения для промышленности и торговли. Средние тарифы на услуги широкополосного Интернета и на использование выделенных линий Интернета будут снижены на 15%. Нужно полностью отменить или уменьшить плату за аренду зданий и построек, находящихся в государственной собственности, предложить другим категориям собственников согласиться на отмену или уменьшение арендной платы или отсрочку по уплате, разработав соответствующие меры поддержки. Мы будем твердой рукой пресекать все случаи сборов с предприятий в нарушение введенных установлений.

Необходимо усиливать финансовую поддержку предприятий для сохранения их стабильности. До конца марта следующего года для средних, малых и микропредприятий продлен срок действия отсрочки по погашению кредитов и выплате процентов. Следует по мере возможности продлить срок выплаты кредитов, выданных малым и микропредприятиям в рамках инклюзивного финансирования, на основе соглашений оформить пролонгацию кредитов для других предприятий, оказавшихся в трудном положении. Необходимо усовершенствовать механизмы аттестации и поощрения, чтобы банки повышали собственный кредитный потенциал, были готовы и не боялись кредитовать малые и микропредприятия, и на этой основе предложить им значительно увеличить размеры необеспеченного кредита, первого кредита и пролонгированного кредита в отношении подобных предприятий. При этом следует поощрять банки при помощи финансовых технологий и больших данных уменьшить затраты на оказание услуг и повысить их адресность. Будет значительно расширена сфера охвата правительственными финансовыми гарантиями, ощутимо снижены соответствующие ставки. Темпы роста инклюзивного кредитования крупными коммерческими банками малых и микропредприятий должны превысить 40%. Нужно активнее обеспечивать общий доступ к информации о кредитной истории предприятий. Следует поддерживать предприятия в увеличении объема облигационного финансирования. Необходимо усиливать контроль, предотвращать извлечение выгоды путем «пустого оборота» капитала исключительно в финансовом секторе, пресекать злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Финансовые учреждения и кредитуемые предприятия связаны одной жизненной ниточкой, поэтому надо поощрять банки отказаться от части прибыли в разумных размерах. Для обеспечения функционирования рыночных субъектов мы обязаны значительно повысить доступность кредитов для средних, малых и микропредприятий, должны ощутимо снизить их совокупные затраты на финансирование.

Необходимо всемерно стабилизировать и расширять занятость. Усиливать поддержку занятости в ключевых отраслях, поддержку трудоустройства приоритетных категорий населения. В этом году численность выпускников вузов достигнет 8,74 млн человек. Необходимо способствовать их трудоустройству с помощью рыночных и социальных рычагов, высшие учебные заведения и правительства по месту нахождения вузов должны бесперебойно предоставлять выпускникам услуги в нахождении работы, при этом следует расширять прием на программы прохождения службы на низовых структурах. Необходимо налаживать работу по устройству демобилизованных военнослужащих, включая их трудоустройство. Претворять в жизнь политические установки, обеспечивающие сельским трудовым мигрантам равный доступ к услугам в сфере занятости в местах их работы. Оказывать помощь в трудоустройстве людям с ограниченными возможностями, семьям с «нулевой» занятостью и другим категориям населения, испытывающего трудности в поиске работы. В Китае на гибком рынке труда насчитываются сотни миллионов человек, включая лица, работающие по краткосрочному найму. В связи с этим в текущем году будет осуществляться государственная установка, позволяющая гражданам с низким уровнем доходов на добровольной основе отсрочить социальные страховые выплаты. Будут полностью отменены административные сборы в сфере трудоустройства, рационально определены места для разносной торговли. Будет оказываться финансовая поддержка профессионально-квалификационной подготовке для стабилизации и увеличения занятости. Необходимо интенсивно развертывать профессионально-квалификационную подготовку, ориентированную на рыночный спрос, поощрять подготовку специалистов посредством организации практических работ, а также совместное создание и использование производственных баз практической профессиональной подготовки. В течение текущего и следующего годов профессиональным обучением и подготовкой будет охвачено более 35 млн человек, численность поступающих в высшие профессиональные учебные заведения увеличится на 2 млн человек. Мы стремимся к тому, чтобы все больше трудящихся повышало свою квалификацию, и люди легче бы находили себе работу.

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Китайская нация никогда не страшилась любых трудностей и преград, и в наши дни народ Китая проявляет твердую волю к победе и способен одолеть любые вызовы. Теснее сплотившись вокруг ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификой и руководствуясь идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, мы будем неустанно двигаться вперед навстречу всем трудностям. Мы соединим усилия для борьбы с эпидемией и продвижения социально-экономического развития и постараемся выполнить намеченные годовые показатели. Мы будем неустанно бороться за то, чтобы превратить Китай в богатую и могущественную, демократическую и цивилизованную, гармоничную и прекрасную модернизированную социалистическую державу и осуществить китайскую мечту о великом возрождении нашей нации!

Социальная сфера

Перед лицом трудностей мы должны надежно сохранить базовые социальные гарантии, добросовестно решать проблемы, вызывающие озабоченность народа.

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Необходимо повысить уровень базовых медицинских услуг. Среднедушевые нормы госбюджетных дотаций на медицинское страхование для сельского и неработающего городского населения будут увеличены на 30 юаней. В экспериментальном порядке планируется осуществлять непосредственные межпровинциальные расчеты оплаты амбулаторно-поликлинической помощи. Мы будем оказывать поддержку медицинским учреждениям, пострадавшим от эпидемии. Углублять комплексную реформу государственных медицинских учреждений. Развивать модель «Интернет плюс медицина и здравоохранение». Строить региональные медицинские центры. Повысить возможности городских и сельских микрорайонов в предоставлении медицинских услуг. Продвигать работу по созданию ступенчатой системы диагностирования и лечения. Содействовать возрождению и развитию традиционной китайской медицины и фармацевтики, усиливать ее сочетание с западной медициной. Важно формировать гармоничные отношения между медперсоналом и пациентами. Ужесточать контроль за качеством продуктов питания и лекарственных препаратов, чтобы обеспечить их безопасность.

Необходимо продвигать развитие образования в сторону равноправия и повышения качества. Следует придерживаться принципа воспитания высоконравственных и образованных людей. Предстоит планомерно организовать учебно-воспитательную работу в средних и начальных школах, провести вступительные экзамены в средние школы высшей степени и высшие учебные заведения. Продолжать усиливать строительство волостных школ-интернатов, малых сельских школ и школ в уездных центрах. Совершенствовать политические установки, связанные с получением детьми трудовых мигрантов обязательного образования по месту работы их родителей. Обеспечивать качественное развитие специального образования и непрерывного образования, поддерживать и упорядочивать развитие негосударственных образовательных учреждений. Следует развивать инклюзивное дошкольное образование, оказывать >помощь частным детсадам в преодолении трудностей. Стимулировать интенсиональное развитие высшего образования, продвигать создание первоклассных университетов мирового уровня и развитие передовых академических дисциплин, поддерживать развитие вузов в центральных и западных регионах Китая. Высшие учебные заведения расширят прием абитуриентов из сельских и слаборазвитых районов. Необходимо развивать профессиональное образование. Усиливать подготовку педагогических кадров. Продвигать информатизацию в сфере образования. Следует стабилизировать расходы на образование, оптимизировать структуру инвестирования, сокращать разрыв между городом и деревней, между различными регионами и учебными заведениями, чтобы наши образовательные ресурсы были доступны для всех семей и детей, открывая перед ними блестящие перспективы.

Необходимо усилить базовые социальные гарантии. Планируется повысить размеры базовых пенсий для пенсионеров и минимальные нормы базовой части пенсий по старости для жителей села и неработающих городских жителей. На провинциальном уровне будет осуществлено единое планирование доходов и расходов фондов базового пенсионного страхования для служащих и рабочих предприятий, повышена доля отчислений в фонд центрального регулирования. В нашей стране пенсии по старости получают почти 300 млн человек, необходимо обеспечить им своевременные выплаты в полном размере. Необходимо претворять в жизнь политику льготного обеспечения демобилизованных военнослужащих. Налаживать работу по оказанию помощи семьям погибших при исполнении служебных обязанностей. Благодаря расширению охвата страхованием по безработице, все сельские трудовые мигранты и безработные граждане, участвующие в данном страховании менее года, смогут воспользоваться страховыми услугами по месту постоянного жительства. Необходимо совершенствовать систему социальной помощи. Расширение системы обеспечения прожиточного минимума охватит все малообеспеченные семьи в городе и на селе, более того, при соответствии определенным условиям в эту систему будут своевременно включаться городские жители, оставшиеся без работы, и возвратившиеся в сельскую местность трудовые мигранты. Все, кто временно оказался в трудном положении из-за стихийных бедствий, болезней или физических недостатков, получат необходимую помощь. Основные жизненные потребности всех малообеспеченных граждан будут надежно гарантированы, социальные гарантии непременно помогут еще большим безработным гражданам найти работу, придадут им смелости для создания своего дела.

Нужно насыщать духовную и культурную жизнь народа. Необходимо утверждать и претворять в жизнь основные социалистические ценности, развивать философию и общественные науки, журналистику и издательское дело, радио- и телевещание, кинематографию и т.д. Необходимо усиливать работу по охране и использованию памятников культуры, по сохранению и распространению нематериального культурного наследия. Следует улучшать общественные услуги в сфере культуры, вести подготовку к Зимней Олимпиаде и Паралимпийским играм в Пекине, поощрять всенародные спортивно-оздоровительные мероприятия, пропагандировать чтение среди всего населения, чтобы поднять жизненные силы нашего общества, направлять каждого гражданина к прогрессу и добру.

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О пандемии COVID-19

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В ходе борьбы с эпидемией мы по-деловому вели неотступную кропотливую работу по всем направлениям, следуя общим требованиям укрепления уверенности в победе и взаимовыручки перед лицом опасности, принятия научно обоснованных и целенаправленных противоэпидемических мер. Были своевременно реализованы меры экстренного реагирования. COVID-19 был поставлен под строжайший контроль, и повсеместно введен режим чрезвычайной ситуации наивысшего уровня в области общественного здравоохранения. Упорная оборона в городе Ухань и в провинции Хубэй увенчалась решающей победой благодаря решительному осуществлению строжайших противоэпидемических мер и мобилизации сил по всей стране в поддержку. В Ухань и Хубэй в экстренном порядке было направлено свыше 40 тыс. медицинских работников со всех концов Китая. Были созданы больницы «Хошэньшань», «Лэйшэньшань» и временные госпитали «Фанцан». Быстро расширился коечный фонд, в приоритетном порядке обеспечено снабжение медицинскими средствами. Непрерывно улучшались методы диагностики и лечения на основе сочетания традиционной китайской и западной медицины. В соответствии с требованиями концентрации пациентов, специалистов и ресурсов и централизованного лечения все усилия были сосредоточены на лечении заболевших, на максимальном увеличении числа выздоровевших и снижении смертности. По всей стране были продлены нерабочие дни, начавшиеся в связи с праздником Весны, отложено начало нового учебного семестра, введен гибкий график возобновления работы и режим гибкого рабочего времени для рассредоточения людских потоков. Придерживаясь курса на совместную и массовую деятельность по предупреждению и контролю за распространением инфекции, мы неуклонно проводили в жизнь меры раннего выявления и оповещения, изоляции и госпитализации инфицированных на ранних этапах, в результате чего были взяты под строгий контроль очаги заражения и эффективно сдержано распространение эпидемии. Интенсивно развернулась работа по разработке лекарственных препаратов, вакцины и реагентов для тестирования. Благодаря быстрому расширению производства нам удалось за короткий срок значительно увеличить общий объем медикаментов и медицинского оборудования. Мы должным образом обеспечили снабжение товарами первой необходимости, стабилизировали цены на эти товары, обеспечили проходимость транспортных магистралей, бесперебойные поставки угля, электроэнергии и нефтегазовых продуктов. С учетом изменений в эпидемиологической ситуации были своевременно введены противоэпидемические меры регулярного характера. В связи с распространением пандемии за рубежом своевременно создана система предотвращения завоза инфекции извне, усилены внимание и забота о гражданах Китая, находящихся за пределами страны. Вместе с тем, мы активно развертываем международное сотрудничество. Придерживаясь принципов открытости, прозрачности и ответственности перед международным сообществом, мы своевременно опубликовали информацию относительно эпидемической ситуации, инициативно делимся противоэпидемиологическими технологиями и опытом со всеми странами в интересах взаимопомощи и совместной борьбы с эпидемией.

Китаю удалось в относительно короткий срок эффективно сдержать распространение инфекции и сохранить базовые жизненные условия населения. Для развивающейся страны с населением 1,4 млрд человек это нелегкий успех, оплаченный огромной ценой. Зафиксирован отрицательный экономический рост в первом квартале, нарушился нормальный порядок в жизни и на производстве. Но человеческие жизни превыше всего, за них необходимо и стоит платить такой ценой. Мы согласованно планировали работу по предупреждению и контролированию эпидемии и содействию социально-экономическому развитию и, не упуская момента, стимулировали возобновление работы и производства, приняли 90 решений по восьми направлениям, включая поддержку предприятий для сохранения рабочих мест, сокращение либо отмену некоторых видов налогов и сборов. Была полностью отменена оплата за проезд по платным автотрассам, снижены затраты предприятий на энергопотребление, выданы кредиты с субсидируемой процентной ставкой. Согласно установленной процедуре был досрочно утвержден лимит целевых облигаций местных правительств. Вовремя развернулись весенние полевые работы. Последовательно продвигалась работа по интенсивной ликвидации бедности. Выданы пособия малообеспеченным гражданам и всем, кто работал на переднем крае борьбы с эпидемией, вдвое повышены размеры временных ценовых пособий. Эти меры принесли пользу широким народным массам, своевременно и эффективно способствовали обеспечению снабжения и стабилизации цен, возобновлению работы и производства. Китайская экономика демонстрирует устойчивость, гибкость и огромный потенциал развития.

https://prorivists.org/inf_chinareport2019/ – полностью по ссылке