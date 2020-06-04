 

Силы ПНС Ливии объявили о контроле над границами Триполи

04.06.2020, 14:08, Новости дня

Силы Правительства национального согласия Ливии заявили, что вернули полный контроль над административными границами Триполи.

В частности, медиа-ресурсы операции «Вулкан гнева» распространили видео, на котором по рации об установлении контроля над административными границами Триполи объявляет официальный представитель военных ПНС Мухаммад Кануну, передает РИА «Новости».

«В этот исторический момент мы объявляем об освобождении нашей столицы Триполи во всех ее административных границах», – сказал Кануну.

В среду сообщалось, что силы ПНС установили полный контроль над международным аэропортом Триполи, выбив оттуда отряды Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

В апреле Халифа Хафтар, возглавляющий Ливийскую национальную армию, выступил с обращением, в котором объявил себя главой государства, отвергнув политическое соглашение. В Москве выразили удивление его заявлениями. Эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД, что Хафтару вряд ли удастся взять власть силой. 



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