При пожаре на складах в Смоленской области погибли два человека
04.06.2020, 14:08, Новости дня
При крупном пожаре на складах в Десногорске Смоленской области погибли два человека.
«Произошло возгорание на территории складской зоны на площади 600 квадратных метров. При разборе завалов обнаружены тела двух погибших», – сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб.
Распространение пламени удалось остановить, обстоятельства инцидента и личности погибших устанавливаются.
Ранее в Новой Москве произошел пожар на складах с радиоэлектроникой.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет