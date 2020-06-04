 

Попова предупредила о неизбежности новых вспышек инфекций в будущем

04.06.2020, 14:08, Новости дня

Борьба с распространением коронавируса должна помочь создать алгоритм действий для реагирования на неизбежные новые вспышки инфекций в будущем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Важно понимать, как объединить опыт, как извлечь уроки из каждого такого крайне непростого этапа жизни, наверное, всей планеты. Ничего не потерять, консолидировать, объединить и сделать алгоритм на следующий случай. То, что он будет, абсолютно очевидно», – передает ТАСС ее слова.

Ранее российский ученый-вирусолог, академик РАН Феликс Ершов заявил, что в будущем человечество будет готово дать отпор коронавирусу, и в этом поможет коллективная иммунизация населения.



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