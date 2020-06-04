“Меня пригласили”. Зеленский пообещал заплатить штраф, если во время его визита в кафе в Хмельницком был нарушен карантин

04.06.2020, 14:06, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность оплатить штраф, который могут выписать за работу в Хмельницком во время карантина кафе, где глава государства пил кофе 3 июня.

Об этом он сказал 4 июня во время рабочей поездки в Хмельницкую область в ответ на вопрос одного из журналистов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Я готов отдать штраф, если я что-то нарушил… Меня пригласили, я зашел. Все там проверили”, – сказал он.

Президент подтвердил, что кафе разрешили работать только с 5 июня.

Фото: Офіс Президента України / Facebook

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, который был в кафе вместе с Зеленским, объяснил журналистам, что рестораторы сами обратились к ним в Хмельницком, чтобы проверить готовность их к завершению карантина.

“Не рассматривайте это как нарушение карантина, а как инспекцию того, как будут работать заведения буквально с завтрашнего дня”, – отметил Ляшко.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 4 июня пообещал журналистам, что полиция изучит ситуацию с визитом президента в кафе в Хмельницком во время карантина, информирует LIGA.net.

По его словам, Зеленского оштрафуют, если нарушения будут обнаружены. Сумма может достигать 17 тыс. грн, отметил замглавы МВД.

“Полиции не впервой штрафовать президента. Когда Зеленский показал свой бюллетень в апреле 2019 года, он был оштрафован за разглашение тайны голосования. Поэтому компетентные органы полиции рассмотрят данный вопрос”, – отметил Геращенко.

В Хмельницкой области Зеленский находится с двухдневным визитом.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая 2020 года началось его смягчение. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.