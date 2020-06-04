 

В красном корпусе КНУ имени Шевченко проводят обыски

04.06.2020, 14:06, Новости дня

4 июня полиция проводит обыск в главном, красном, корпусе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, сообщило агентство “Укринформ” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обыск проводят в рамках уголовного производства, начатого полицией по материалам СБУ. Оно открыто по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Источник уточнил, что полиция “документирует противоправную деятельность высших должностных лиц КНУ по получению взяток от студентов”. 

В Нацполиции “Интерфакс-Украина” подтвердили информацию об обысках. Агентству рассказали, что следственные действия проходят на юридическом факультете.

Подробности в ведомстве пообещали предоставить после завершения следственных действий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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