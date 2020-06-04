Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР

04.06.2020, 14:06, Новости дня

Печерский районный суд Киева 4 июня принял решение о принудительном приводе бывшего президента Украины, народного депутата от “Европейской солидарности” Петра Порошенко на допрос 10 июня, сообщили “Українськi новини”.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований.

По данным агентства, бюро обратилось в суд о принудительном приводе Порошенко, поскольку он неоднократно не являлся на допрос.

Порошенко вызвали в ГБР на 11.00 в качестве свидетеля.

Накануне бюро сообщило, что вызывает Порошенко на допрос в рамках расследования уголовного производства №6220000000000456, “в ходе которого исследуются обстоятельства законности снятия информации во время проведения международных переговоров с участием президента Украины и высших должностных лиц иностранных государств”.

Видимо, речь идет об уголовном производстве, открытом в мае после публикации записей разговоров, которые якобы состоялись между Порошенко, когда он был президентом, и тогдашним вице-президентом США Джо Байденом.

Записи опубликовал внефракционный нардеп Андрей Деркач. Он считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

Порошенко заявил, что записи сфабрикованы, и обвинил Офис президента в причастности к их обнародованию.

В Офисе генпрокурора сообщили, что записи разговоров изучают следователи ГБР и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины. ГБР расследует дело по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), а НАБУ – по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, по данным “Украинской правды”, Госбюро изучает, было ли незаконное прослушивание Порошенко (ч. 3 ст. 359 УК).

В феврале Печерский райсуд Киева уже давал разрешение на принудительный привод Порошенко на допросы по другим делам. Тогда он пришел в Госбюро самостоятельно.