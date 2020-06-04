Новое обращение Путина к народу состоится в июле

04.06.2020, 13:54, Разное

По словам собеседника издания, Путин поблагодарит жителей страны за участие в голосовании и поддержку принятых поправок

нормативного правового акта. Кроме того, президент не ограничится благодарностью и даст необходимые поручения представителям власти. В каком формате пройдет обращение российского лидера, пока не сообщается.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что сам президент еще не анонсировал свое выступление. В любом случае, решение обратиться к жителям страны остается за президентом.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Путин призвал жителей страны активно поучаствовать в этом процессе. День плебисцита объявлен выходным. Заработная плата за 1 июля сохраняется.

Голосование должно было состояться 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса российский лидер решил, что это событие необходимо перенести.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 1 Июн 2020 в 7:12 PDT

Самые важные поправки – российское законодательство станет важнее международного, а также право Владимира Путина снова баллотироваться на пост президента. Последнее возможное изменение в народе уже назвали “обнулением”.