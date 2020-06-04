 

Воды по щиколотку: в доме Бледанс случилось ЧП

04.06.2020, 13:54, Разное

На кадрах сын звезды Семен стоит по щиколотку в воде. Он шлепает босыми ногами и приходит в неописуемый восторг от брызг. На фоне артистка сообщает, что ночью был сильный дождь. К сожалению, она не сразу заметила маленькое наводнение, и это могло бы привести к затоплению первого этажа дома.

Эвелина Бледанс пытается заманить Семена обратно в комнату, но мальчик продолжает радостно прыгать в луже. “Все, давай заходи, будем ноги вытирать”, – говорит актриса. “Не, не надо, не надо”, – смеется ребенок.

Поклонники артистки пришли в восторг от видео. Особенно подписчики оценили солнечного Сему. “Всегда любуюсь вашим мальчишкой) такой светлый, добродушный, всегда с такой любовью к вам (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Сема молодец 🌷 во всем полюсы видит👍 позитивчик”, “Радость детям в лужах прыгать”, “Соскучился ребенок по морю…”, – пишут в комментариях.

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Публикация от Эвелина Блёданс (@bledans) 4 Июн 2020 в 3:11 PDT

Не обошлось и без житейских советов. “Надо сделать слив”, “Пора отсасывать шлангом”, “Надо веником с балкона слить”, – уверены поклонники.



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